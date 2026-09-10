Son Mühür - Göz-Göz, geride kalan 4 maçta topladığı 1 puanla 17'nci sırada kalarak küme düşme hattına geriledi. Geçen sezon ligin en az gol yiyen ekibi unvanını taşıyan sarı-kırmızılılarda, savunma hattının iskeletini oluşturan kaleci Mateusz Lis, stoper Heliton ve orta saha oyuncusu Anthony Dennis'in yokluğu performans kaybının temel nedeni olarak öne çıkıyor.

Gugeshashvili kadro dışı kaldı

Mateusz Lis'in takımdan ayrılmasının ardından kaleye transfer edilen Luka Gugeshashvili, İzmir ekibinde beklentileri karşılayamadı. Gürcü eldiven, hem saha içi performansıyla güven vermedi hem de taraftarlarla yaşadığı gerginlik sonrasında yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı.

Stoper hattında sakatlık ve tecrübesizlik sıkıntısı

Geçen sezon savunmayı organize eden Heliton'un eksikliğinde Malcom Bokele ve Taha Altıkardeş uyum sağlamakta zorlandı. Yeni transfer Noah Sonko Sundberg'in takıma katılır katılmaz sakatlanması stoper krizini büyütürken, forma şansı bulan genç oyuncu Ege Yıldırım ise tecrübesizliğinin kurbanı oldu.

Orta sahada direnç kayboldu

Savunmanın önünde fiziksel gücü ve top kazanma kabiliyetiyle kilit rol oynayan Anthony Dennis'in yokluğunda orta saha direnci düştü. Görev yapan Novatus Miroshi, Rhaldney ve Alex Matos beklenen sertlik ve dengeyi sağlayamadı.

Kalesindeki geçit kapatılamayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov'un en büyük sınavı, takımdan ayrılan üçlünün bıraktığı boşluğu doldurarak savunma disiplinini yeniden sağlamak olacak.