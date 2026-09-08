Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Sezonun dördüncü haftasında Göztepe Spor Kulübü, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Gaziantep FK’yı ağırladı. İlk yarıda kendi kalesinde dört gol gören İzmir temsilcisi, soyunma odasına 4-0 geride gitti. İkinci yarıda etkili olmaya çalışan sarı-kırmızılılar Juan’ın golleriyle sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Gürcü kaleci tepki çekti!

Göztepe-Gaziantep FK maçına Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili, tepkisiyle ve davranışlarıyla damga vurdu. Taraftarlar tarafından ilk yarıda yuhalanan kaleci, ikinci yarıda teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından kenara alındı. Bulgar antrenör, oyuncunun psikolojisini düşündüğü için kulübeye aldığını basın toplantısından belirtti. Edinilen bilgilere göre; Göztepe yönetimi, taraftarlar ve camia tarafından gelen sert tepkilerden sonra kaleci Luka Gugeshashvili’nin biletini kesebilir. 1999 doğumlu olan kaleci, geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla sadece üç kez ilk 11’de çıktı. Atromitos takımında ise toplam 9 kez ilk 11’de yer aldı. Formsuz bir kalecinin transfer edilmesi Göztepeli taraftarların tepkisini topladı.

Genç file bekçisine önemli sorumluluk

Göztepeli taraftarların “Göztepe’nin evladı Arda Özçimen” tezahüratından sonra ikinci yarıda genç file bekçisi sahaya çıktı ve kalesinde hiç gol yemedi. Son Mühür’ün kulüp kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Göztepe’de önümüzdeki maçlarda 24 yaşındaki genç kaleciye önemli sorumluluklar vermesi bekleniyor. İzmir temsilcisi, sezonun beşinci haftasında deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bir günlük aranın ardından çalışmalarına devam edecek olan sarı-kırmızılılar, Urla Adnan Süvari Tesislerinde, kaleci antrenörleriyle Stoilov özel toplantı yapacak.

Göztepe 4 maçta 11 gol yedi

Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Süper Lig tarihinde en kötü sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılılar, 4 maçta toplam 11 gol yedi. Savunmada Godoi ile Sonko’nun yokluğu teknik ekibi düşündürüyor. Savunma hattındaki zafiyet ve kalecinin başarısız performansıyla sarı-kırmızılılar, kalesinde sürekli gol gördü. Luka Gugeshashvili'nin yediği hatalı goller, kalede güven vermeyen performansı taraftarın tepkisini çekti.

Göz-Göz, kötü gidişata son vermek istiyor!

Göztepe Spor Kulübü, kulüp tarihinde büyük krizler, ekonomik ve finansal sorunları zamanında çok yaşadı. Uzun mağlubiyet serileri, alt liglerden amatöre düşme gibi çöküş dönemlerini yaşadı. Süper Lig’de ilk dört haftalık süreçte İzmir temsilcisi, 11 gol yedi. Kulüp tarihinde bir ilke imza atan Göz-Göz’ün kaleci ve savunma performansı alarm veriyor. Göztepe Spor Kulübü, tarihinin en uzun mağlubiyet serisini 2021-2022 sezonunda gördü. O sezonda üst üste 9 maç boyunca sıfır çeken İzmir temsilcisi için en uzun süren mağlubiyet serisi oldu. Göztepe, sezonun beşinci haftasında kötü gidişata son vererek şeytanın bacağını kırmak istiyor.