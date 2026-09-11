Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan general, liderliğini yürüttüğü Uganda Yurtseverler Birliği bünyesindeki taraftarlarını harekete geçirme talimatı verdi. Gösteriye karşı çıkan herkesin "ajan" sayılarak tutuklanacağını ileri süren askeri yetkili, tepkilerin büyümesi üzerine sınır dışı çağrısı içeren paylaşımını sildi. Uganda Dışişleri Bakanlığı ise iddialara karşı sessizliğini koruyor.

Ankara hattında ise resmi kanallardan herhangi bir kriz teyidi gelmedi. İki devlet arasındaki diplomatik bağlar hukuken geçerliliğini sürdürüyor.

Uganda Genelkurmay Başkanı Türk vatandaşlarına ne dedi?

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Uganda'da yaşayan Türk vatandaşlarının "çantalarını toplayarak en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri" çağrısında bulundu.

Kişisel sosyal medya hesabından ardı ardına mesajlar yayımlayan Kainerugaba, Türkiye ile her türlü bağını kopardığını öne sürdü. Kampala'daki büyükelçilik binası önünde 18 Eylül 2026 tarihinde sokak gösterisi düzenleyeceklerini bildiren general, eylemi milletvekili Fadil Twalla'nın koordine edeceğini duyurdu. Gösteriye itiraz edenlerin tutuklanacağını savunan Kainerugaba, nisan ayında da Somali misyonu bahanesiyle Türkiye'den 1 milyar dolar talep ederek şimşekleri üzerine çekmişti.

Gelişme Başlığı Resmi ve Askeri Detay Hedef gösteren isim Muhoozi Kainerugaba İlan edilen eylem tarihi 18 Eylül 2026 Planlanan eylem noktası Türkiye Cumhuriyeti Kampala Büyükelçiliği Uganda hükümetinin tavrı Resmi sınır dışı kararı bulunmuyor Diplomatik durum İlişkiler resmi zeminde kesintisiz sürüyor

Uganda Genelkurmay Başkanı kimdir ve siyasi gücü nereden geliyor?

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, 1986 yılından bu yana ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin 1974 doğumlu oğlu ve ordunun en tepesindeki askeri figürdür.

Askeri kariyerinde Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Başkomutanlığı görevlerini yürüten Kainerugaba, 21 Mart 2024 tarihinde babası tarafından ordu komutanlığına terfi ettirildi. Siyasi arenada da boy gösteren isim, Uganda Yurtseverler Birliği platformu üzerinden cumhurbaşkanlığı için en güçlü veliaht sıfatıyla hareket ediyor.

Sosyal medya çıkışları ilk değil

Ugandalı general, diplomasi kurallarını çiğneyen sosyal medya paylaşımlarıyla daha önce de uluslararası krizlere yol açtı. Komşu Kenya'nın başkenti Nairobi'yi iki haftada işgal edebileceğini yazması üzerine 2022 yılında görevinden el çektirilmişti.

Babası Museveni her krizin ardından devreye girerek tansiyonu düşürdü. Uganda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ordunun tepesindeki ismin kişisel görüşlerinin devlet politikasını bağlamadığını vurguluyor. Ankara ile Kampala arasındaki demiryolu ve ticaret anlaşmaları yürürlükte kalmaya devam ediyor.