İki isim arasındaki gerilimin fitili, 25 Ekim 2022 tarihinde Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap açılış töreninde ateşlendi. Yazıcı'nın konuşmasına tepki gösteren İmamoğlu'nun kürsüden sarf ettiği ifadeler yargıya taşındı. Savcılık, kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla ceza talebinde bulundu.

Gelişmeler sosyal medyada "İmamoğlu'na yeni bir siyasi yasak mı geldi?" tartışmalarını alevlendirdi. Yargılama henüz esastan karara bağlanmadı. Hukuk çevreleri, talep edilen yaptırımlar ile kesinleşmiş hükümleri dikkatle ayırıyor.

Şadi Yazıcı kimdir ve kaç dönem belediye başkanlığı yaptı?

Şadi Yazıcı, tıp doktoru kökenli bir siyasetçi olup 2009-2024 yılları arasında aralıksız üç dönem AK Parti'den Tuzla Belediye Başkanlığı yaptı.

1971 Erzurum doğumlu olan Yazıcı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra özel sağlık yatırımları yönetti. AK Parti Tuzla Kurucu İlçe Başkanlığı görevini yedi yıl yürüttü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde koltuğu CHP'li rakibi Eren Ali Bingöl'e devretti. Yazarlık kimliğiyle de tanınan eski başkanın teknoloji ve demokrasi üzerine basılı iki eseri bulunuyor.

Dava Bilgisi Hukuki Detay Şikayetçi taraf Şadi Yazıcı Yöneltilen suçlama Kamu görevlisine alenen hakaret (TCK 125/3) Talep edilen ceza 2 yıl 7 aya kadar hapis ve TCK 53 (siyasi yasak) Önceki kararlar Yerel mahkemede 2 kez beraat (İstinaf usulden bozdu) Son duruşma yeri Marmara Cezaevi Kampüsü 6 No'lu Duruşma Salonu

İmamoğlu davasında siyasi yasak talebi ne anlama geliyor?

İmamoğlu davasında savcılığın TCK 53. madde uyarınca talep ettiği hak yoksunluğu, yalnızca bir iddia makamı istemi niteliği taşıyor ve kesinleşmiş bir siyasi yasak hükmü oluşturmuyor.

Kamuoyundaki en büyük kafa karışıklığı, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret gerekçesiyle verilen ve istinafta bekleyen 2 yıl 7 ay 15 günlük önceki hapis cezasıyla bu dosyanın birbirine karıştırılmasından doğuyor. Şadi Yazıcı davasında henüz verilmiş bir mahkumiyet kararı bulunmuyor. Yargılama sıfırdan sürüyor.

Duruşma adresi neden Silivri'ye taşındı?

Daha önce İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yapılması kararlaştırılan celse, mahkeme hakiminin değişmesiyle birlikte Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne alındı.

Önceki duruşmada cezaevi nakil aracının arızalanması gerekçesiyle İmamoğlu duruşmaya fiziksel olarak getirilememiş ve SEGBİS ile katılmak zorunda kalmıştı. Mahkeme heyeti, savunmanın duruşma salonunda bizzat ve eksiksiz alınabilmesi gerekçesiyle yargılamayı doğrudan cezaevi yerleşkesine taşıdı. Gözler duruşmadan çıkacak ara kararlara kilitlendi.