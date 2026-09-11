Son Mühür- Tenis dünyasının kalbinin attığı yer olan ABD Açık'ta tek kadınlar finalinde sporseverlerin sabırsızlıkla beklediği finalin adı belli oldu.

Dünya 1 numarası ve son iki yılın şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 2 numarası Kazak Elena Rybakina yarın(12 Eylğl Cumartesi) finalde karşı karşıya gelecek.

Finale nasıl kaldılar?

New York kentinin ev sahipliğinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında Sabalenka, yarı finalde 3 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez ABD Açık finaline adını yazdırdı.

Rybakina ise 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Coco Gauff'u 3-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek kariyerindeki ilk ABD Açık finaline yükseldi.

Sadece Serena Willams başarmıştı...



Aryna Sabalenka, ABD Açık'ta üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. Kazak tenisçi Elena Rybakina ise kariyerindeki üçüncü grand slam zaferi ve ABD Açık'taki ilk şampiyonluğu hedefliyor.



üst üste üçüncü kez ABD Açık'ı kazanmak isteyen Sabalenka'dan önce bu başarıyı gösteren tek isim 2012-2013 ve 2014'de turnıvada zafere ulaşan tenisin efsanevi ismi Serena Willams olmuştu.

Sabalenka ve Rybakina arasındaki rekabette Sabalenka'nın 10'a 7 üstünlüğü bulunuyor.

Ancak final karşılaşmaları tablosunda önde olan sporcu 4-2'lik skorla Rybakina.

Avustralya Açık'ın 2023 finalini Sabalenka, 2026 finalini ise Rybakina kazanma başarısı göstermişti.