Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, milli arada hazırlık maçı yaptı. İzmir temsilcisi, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde AD Vanspor FK takımını misafir etti. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde sarı-kırmızılılar, eksiklerini ve hatalarını hazırlık maçında gözlemledi. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde oynanan hazırlık maçında İzmir temsilcisi, 24. dakikada Gökdeniz Bayrakdar’ın golüyle 1-0 öne geçti.
Göztepe, evinde berabere kaldı!
Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe’nin üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Vanspor, 50’nci dakikada Tenton Yenne’nin attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca iki takım sahadan beraberlikle ayrıldı. Göztepe Spor Kulübü, sezonun yedinci haftasında deplasmanda Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. İzmir ekibi zorlu deplasmandan mutlak galibiyetle hedefliyor. Karşılaşma 12 Ekim’de oynanacak.
GÖZTEPE: Nevzat Tan Üzel, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Ege Yıldırım, Gökdeniz Bayrakdar, Bekir Turaç Böke, Novatus Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Alexis Antunes, Janderson, Sinclair Armstrong
Yedekler: Arda Özçimen, Mehmet Şamil Öztürk, Ogün Bayrak, Arda Okan Kurtulan, Berke Sarıgül, Malcom Bokele, Ibrahim Karembe, Boran Eligüzel, Alex Matos, Rhaldney, Yusuf Ali Şirin, Juan, Andre Henrique