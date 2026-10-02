Merve Turan / Son Mühür - Sosyal belediyecilik vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, Meriç Mahalle Muhtarı Elvan Aktimur ve Kızılay Mahallesi Muhtarı Besra Girgör ile birlikte kentin sembol isimlerinden 98 yaşındaki Hayriye Özışıkoğlu ve 90 yaşındaki Refiye Beceren’i evlerinde ziyaret etti.

"Ulu çınarlarımızın tecrübeleri akademik bilgiyle buluşacak"

Ziyaretler sırasında büyüklerin toplumsal hayattaki yerine vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmenin öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını ifade etti. Başkan Eşki, hayata geçirilecek yeni projeye ilişkin "Bizim en değerli hazinemiz, tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan ulu çınarlarımızdır. Bornova'da her kuşağın huzur, sağlık ve güven içinde yaşaması için projeler üretiyoruz. Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizle kurduğumuz güçlü altyapıyı, deneyimlerin akademik bilgiyle buluşacağı Bornova 3. Yaş Üniversitesi ile taçlandırıyoruz. Büyüklerimizin hayat enerjisini ve bağlarını güçlendirecek bu eğitim hamlesiyle, onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Asırlık çınarlardan Bornova Belediyesi'ne teşekkür

Ziyaret esnasında Belediye Başkanı adına sevgi ve saygı dileklerini ileten Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin çalışmalarını bir adım öteye taşıyarak 3. Yaş Üniversitesi ile kıdemli vatandaşların hayatına akademik bir kimlik kazandıracaklarını belirtti.

Ağırlanmaktan büyük mutluluk duyan Hayriye Özışıkoğlu ve Refiye Beceren ise Bornova’da hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmediklerini dile getirerek, kapılarını çalan ve kendilerine değer veren belediye yönetimine teşekkür etti.