Cumhur Kahraman kimdir sorusunun yanıtı kısa: Motorcu haklarını, trafik güvenliğini ve mizahı aynı kanalda buluşturan bir içerik üreticisi. YouTube kanalının 41.500 abonesi, 35 milyonun üzerinde izlenmesi vardı. Instagram'daki takipçi sayısı ise 120 bini buluyordu.

Ölüm nedeni, motosikletin bir tırla çarpışması sonucu yaşanan trafik kazası. Olay 28 Eylül akşamı Dikili yolunda yaşandı.

Kaza nasıl oldu?

Kahraman'ın 34 GMM 853 plakalı motosikleti, 28 Eylül akşamı 20.30 sıralarında İzmir-Çanakkale karayolunda, Dikili'nin Kıratlı Mahallesi Makaron Çiftliği mevkiinde bir tırla çarpıştı. Aktarılan bilgilere göre Çanakkale yönünde ilerleyen motosiklet, önündeki tıra arkadan çarptı ve çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Başka bir anlatımda ise tırın motosiklete çarptığı yazılıyor.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Dikili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, işlemler İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. Tırın plakası tespit edilemedi, araç ve sürücüsü için çalışma sürüyor. Kimin kusurlu olduğuna dair resmi bir açıklama duyulmadı, inceleme devam ediyor.

Motor camiasının sevilen sesi

Kahraman, işin ciddi tarafını espriyle harmanlayan bir anlatıcıydı. Kanalında trafik güvenliği ipuçları, motorcu hakları, mizahi motovloglar ve motor camiasına dönük eğitici tavsiyeler birbirini izliyordu. Yol altyapısı sorunlarını da belediyelere taşıyan bir sesti.

Başlık Bilgi Ad Cumhur Kahraman Yaş 46 Bilinen adı Motovlogcu Dayı YouTube 41.500 abone, 35 milyondan fazla izlenme, 1.000'den fazla video Instagram 117.000 takipçi Motosiklet plakası 34 GMM 853

Ölümünden saatler önce Instagram hikayesinde "Yakında" notunu paylaştı. O notun neyi müjdelediği meçhul kaldı.

Cenaze programı

Cenaze namazının İstanbul'da Florya Yeniköy Camisi'nde kılınması, ardından Gülbahçe'de toprağa verilmesi planlandı. Son yolculuk, İzmir'den İstanbul'a uzanacak.

Motor camiasında sevilen bir isim olarak anılan Kahraman için sosyal medyada veda mesajları art arda geldi. Arkasında 1.000'den fazla videoluk bir arşiv bıraktı.