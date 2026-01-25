Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Heyecan dolu mücadelelere bir yenisi daha eklendi. Spor kamuoyunun yakından takip ettiği mücadelede İzmir temsilcisi Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen, lider Galatasaray'la arasındaki 1 puan farkı korumak isteyen Fenerbahçe, Avrupa kupaları hedefine bu sezon ulaşmak isteyen ve istikrarlı performansını sürdürmek isteyen Göztepe'yi ağırladı.

Mücadele berabere bitti!

Bol pozisyona sahne olan mücadelede gülen taraf çıkmadı. Fenerbahçe ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golü, 17. dakikada Dorgeles Nene'den geldi. Göztepe'nin tek golü ise 24. dakikada Janderson'dan geldi.

İlk 11'ler!

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Asensio, Nene, Musaba, Talisca

Göztepe: Lis, Taha, Allan, Ogün, Arda, Efkan, Olaitan, Miroshi, Cherni, Guilherme, Janderson