Son Mühür- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, belediyenin yıkım kararı aldığı, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki özel bir okulun spor tesislerine ilişkin kamuoyunu bilgilendiren zorunlu bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu yapıların yasal zorunluluk gereği yıkılması gerektiği belirtilirken, okul yönetiminin velilerin hassasiyetini kullandığı öne sürüldü.

Yıkım kararının gerekçesi: Yasalara aykırı ve kaçak faaliyet

Başkan Yıldız'ın açıklamasında, yıkım kararının temel nedeni net bir şekilde ortaya kondu. Buna göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan özel bir okulun, spor hizmetleri sunulması amacıyla üçüncü kişilere kiraladığı yapılar, yasalara aykırı ve kaçak olarak faaliyet gösteriyor. Belediye Encümeni kararıyla alınan yıkım kararının, bu yapıların kamusal alanda bulunması sebebiyle, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca yasal bir zorunluluk teşkil ettiği vurgulandı. Belediye, bu durumun yasal olmayan ve dolayısıyla adaletsiz bir kazanç sağlayan, hukuk açısından büyük bir ihlal ve sorumsuzluk örneği olduğunu ifade etti.

Başkan Yıldız'dan okul yönetimine sert tepki: "Veliler kalkan yapılıyor"

Açıklamada, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, velilerin ve öğrencilerin sosyal yaşama katılım konusundaki hassasiyetlerini anladıklarını belirtirken, okul yönetiminin tavrına sert tepki gösterdi. Yıldız, "En vahim ve üzücü olan ise; okul yönetiminin ve özellikle voleybol spor kulübünün bu ihlallerine siz değerli velilerimizi kalkan yapma, yasaları uygulamak yerine sizlerin hassasiyetini kullanma çabasıdır," ifadelerini kullandı. Belediye, bu yasa dışı ve haksız yapılaşmaya geçit verilmeyeceği yönündeki kararlılığını yineleyerek, velilerin de bu hukuksuzluğa karşı duracağına inandığını belirtti.

Çocuklar için alternatif çağrı: Atatürk Spor Salonu kapıları açık

Çiğli Belediyesi, yıkım kararı nedeniyle mağduriyet yaşayabilecek öğrenci ve velilere yönelik alternatif çözüm önerisini de kamuoyu ile paylaştı. Başkan Yıldız, Çiğli Belediyesi olarak halihazırda 18 spor dalında, uzman kadrolar eşliğinde spor eğitim hizmeti verdiklerini hatırlattı. Yıldız, "Atatürk Spor Salonu’nda hayata geçen kurslarımızdan sonuna kadar yararlanabileceğinizi bilmenizi isteriz. Kapımız, sizlere ve çocuklarımıza her daim açıktır," diyerek tüm veli ve öğrencileri belediyenin tesislerine davet etti. Açıklama, "Çocuklarımız, her zaman kırmızı çizgimiz ve geleceğimizdir" vurgusuyla son buldu.