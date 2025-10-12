Müsabaka, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynandı. Karşılaşmada Necmi Avcı ve Gani Arslan hakem olarak görev yaptı.

Takımların kadroları

Göztepe: Nazlı Eda, Scuka, Haneline, Atkinson, Ceren, Emine, Berre, Bihter, Sude, İlayda, Nur Sevil

Nilüfer Belediyespor: Shemanova, Ecenur, Ndiaye, Cajic, Yasemin, Buse, Merve, Ünzilenur, Burcu, Edwards

Setlerin sonuçları

Mücadelenin setleri 16-25, 25-15, 25-27 ve 21-25’lik skorlarla tamamlandı. İlk seti konuk ekip üstün kapatırken, Göztepe ikinci sette etkili bir performans sergileyerek durumu eşitledi. Üçüncü setin büyük çekişmeye sahne olduğu mücadelede Nilüfer Belediyespor seti 27-25 kazanarak yeniden öne geçti. Dördüncü sette üstünlüğünü koruyan Bursa temsilcisi maçı 3-1 kazanarak galibiyete ulaştı.

Karşılaşmanın süresi

İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşma toplam 2 saat 4 dakika sürdü. Bu sonuçla Göztepe, 23 yıl aradan sonra yer aldığı Sultanlar Ligi’ne mağlubiyetle başlamış oldu. Sarı-kırmızılı ekip, önümüzdeki haftalarda ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.