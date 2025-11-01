Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni ağırladı. İzmir temsilcisi, taraftarı önünde tek golle sahadan galip ayrıldı. Mücadelenin tek golü, ilk yarının uzatma dakikası olan 45+1. dakikada Göztepe’nin hücum oyuncusu Juan Santos’tan geldi ve takımına üç puanı getirdi. İkinci yarıda Gençlerbirliği beraberlik için baskı kursa da skor değişmedi ve karşılaşma 1-0 Göztepe üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Göztepe, iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Volkan Demirel ise Gençlerbirliği teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçtan puansız ayrıldı. Bu sonuçla Göztepe puanını 19’a yükseltirken, Gençlerbirliği 8 puanda kaldı. Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe, Kasımpaşa deplasmanına gidecek; Gençlerbirliği ise evinde RAMS Başakşehir’i konuk edecek.

Önemli dakikalar

16. dakikada Dennis’in ceza sahasına yerden gönderdiği pasında Janderson’un sert şutunu kaleci Erhan kornere çeldi.

17. dakikada Koita’nın sağ kanattan yaptığı ortada topu kontrol eden Oğulcan, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Cherni’nin ortasında Goutas’ın kafasından seken topu Juan ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucunda hakem Yasin Kol, Juan’ın topa elle müdahale ettiğini belirleyerek golü iptal etti.

45+1. dakikada Miroshi’nin ortasında ceza sahası içinde Juan kafayla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

47. dakikada Arda Okan sol kanattan uzun bir taç atışı kullandı. Ceza sahasına inen topa Taha kafa vurdu, ancak kaleci Erhan topu kornere çeldi.

48. dakikada Franco Tongya’nın ceza sahası önüne yerden gönderdiği pası alan Koita, yaptığı şutta topu kalenin üzerinden dışarı attı.

49. dakikada Hanousek’in sol kanattan kullandığı uzun taç atışında top savunmanın kafasından sekti ve Göktan’ın önüne düştü. Göktan’ın sert şutunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

50. dakikada Janderson son çizgiye inip ceza sahası içine yerden pasını verdi. Juan’ın şutunda top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Maç bilgileri

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Murat Ergin Gözütok

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Novatus Miroshi, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (İsmail Köybaşı 90+4), Anthony Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Junior Olaitan dk. 55), Janderson (Ibrahim Sabra 90 +4), Juan (Ahmed Ildız dk. 82)

Yedekler: Nevzat Tan Uzel, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pedro Pereira, Zan Zuzek, Dimitris Goutas, Matej Hanousek (Abdurrahim Dursun dk. 70), Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz (Henry Onyekuru dk. 70), Sekou Koita (Metehan Mimaroğlu dk. 81), Franco Tongya (Samed Onur dk. 81), M'Baye Niang

Yedekler: Ricardo Velho, Furkan Özcan, Kevin Csoboth, Dilhan Demir, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel