Bir zamanların umut vaat eden futbolcusunun yeni mesleği ilgi gördü. Orkan Çınar’ın abisiyle birlikte Bursa’nın İnegöl ilçesinde dönerci açtığı ortaya çıktı. Eski futbolcunun dükkandaki fotoğrafı, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı.

29 Ocak 1996’da Almanya’nın Dortmund kentinde doğan Orkan Çınar, 13 yaşındayken 2010 yılında Füchse Berlin formasıyla sergilediği performansla dikkat çekti ve Borussia Berlin’e transfer oldu. Kısa süre burada oynadıktan sonra Gaziantepspor, Konyaspor, Beşiktaş, Adana Demirspor, Ankaragücü, Adanaspor, İnegöl Kafkas, Sarıyer ve BFC Preussen formalarını terletti.