Son Mühür - Son Mühür’ün ‘Tramvay Göleti’ haberinin ardından İzmir Metro A.Ş. bir açıklama yaptı. Ray bölümü sular içerisinde kalan perondaki su birikintisinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldığı ifade edildi.

“Güvenlik zaafiyeti söz konusu değildir”

İzmir Metro AŞ’den açıklaması şöyle, “Son Mühür'de “Tramvay Göleti” başlıklı haber üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması gereği doğmuştur.Habere konu olan alan, Atakent Durağı’nda aktif olarak kullanılmayan bir perona aittir. Atakent–Çevreyolu–Mavişehir durakları arasında ring seferleri, tek bir tramvay aracıyla ve diğer hat üzerinden gidiş-dönüş şeklinde gerçekleştirilmektedir. Fotoğraflarda yer alan hat üzerinde yolcu ya da tren işletmesi bulunmamaktadır. Dolayısıyla haberde iddia edildiği gibi herhangi bir güvenlik zaafiyeti ya da vatandaşlarımızın hayatını riske atan bir durum söz konusu değildir. Su birikintisinin önlenmesine yönelik gerekli çalışmalar programa alınmıştır. Atakent Durağı’nın günlük yolcu sayısı ortalama 70 ile 100 kişi arasında olup bu doğrultuda durakta özel güvenlik görevlisi bulundurulmasına gerek görülmemiştir. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz”