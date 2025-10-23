Son dönemde Halk TV ekranlarında sunuculuk yapan Gözde Şeker, başarılı televizyon kariyeri ve sade anlatımıyla dikkat çekiyor. İstanbul’da doğan Gözde Şeker, medya sektörüne henüz lise yıllarında adım attı ve genç yaşta mesleğine başladı. 1987 doğumlu olan Şeker, medya kariyerine 16 yaşında CNN Türk’te ekonomi servisinde stajyer olarak başladı. Birçok büyük medya kurumunda görev aldı, farklı kanalların sabah ve haber programlarında sunuculuk yaptı.

Gözde Şeker, özellikle Habertürk, Haber Global ve TRT Türk gibi farklı kanallarda sunuculuk ve haber editörlüğü yaptı. TRT Türk’te Bosna Hersek ve Tunus temsilciliklerini kurdu ve uluslararası deneyim kazandı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden mezun oldu. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nde Radyo Televizyon eğitimi aldı. Kariyeri boyunca ekonomi muhabirliği, dış haberler müdürlüğü ve çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

Gözde Şeker kiminle evlendi?

Bugün 38 yaşında olan Gözde Şeker, son dönemde Halk TV’de “Yeni Bir Sabah” ve “Kırmızı Çizgi” gibi programlarda ekranlarda yer aldı. Medyanın bilinen isimlerinden biri haline geldi ve ekran deneyimiyle izleyici karşısında güven veren bir profil çizdi.

Gözde Şeker’in özel hayatı, geçtiğimiz günlerde yaptığı evlilikle tekrar gündeme geldi. Ünlü sunucu, oyuncu ve siyasetçi Kerem Fırtına ile sade bir nikah töreniyle evlendi. Kerem Fırtına, “Kurtlar Vadisi”, “Bu Kalp Seni Unutur mu?” ve “Kiralık Aşk” gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Aynı zamanda DEM Parti Meclis üyesi olan Fırtına, siyasette de etkin bir isim olarak öne çıkıyor. Çiftin düğünü yakın çevrelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Gözde Şeker’in eşi Kerem Fırtına, medya ve sanat dünyasında tanınan bir isim. Evlilikleri sonrasında Gözde Şeker’in Halk TV’deki görevinden ayrıldığı bilgisine de ulaşılıyor. Kısaca Gözde Şeker, Türkiye’nin ekran yüzlerinden biri olarak sunuculuk kariyeri ve sade evlilik töreniyle adından söz ettirmeye devam ediyor..