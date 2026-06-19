Üniversite hayali kuran milyonlarca aday ve onlara destek olmak için okul çevrelerinde bekleyecek aileleri için YKS heyecanı başlıyor. Sınavın yapılacağı 20-21 Haziran tarihlerinde ulaşım planlamasından giyim tercihlerine kadar pek çok ayrıntıyı etkileyecek olan hava durumu tahminleri netleşti. Adaylar sınav saatlerinde terletici bir sıcakla mı karşılaşacak, bunaltıcı bir hava mı etkili olacak yoksa yağış mı geliyor sorusu büyük önem taşıyor. Vatandaşlar "YKS günü hava sıcaklığı kaç derece olacak", "Hafta sonu sınav günü yağmur yağacak mı" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

20 HAZİRAN CUMARTESİ TYT GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Sınav saatlerinde sıcaklıklar 32 dereceye kadar yükselecek . Gün içinde nem oranının en düşük yüzde 42, en yüksek yüzde 69 seviyelerinde kalacağı tahmin ediliyor.

21 HAZİRAN PAZAR AYT GÜNÜ HAVA DURUMU TAHMİNİ

Maratonun ikinci günü olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda da parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. 21 Haziran Pazar günü sıcaklıklar bir derece artarak en düşük 19, en yüksek 33 derece seviyesine ulaşacak. Pazar günü nem oranı ise en düşük yüzde 40, en yüksek yüzde 74 arasında değişiklik gösterecek.