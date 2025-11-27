Gaziantep’in Nizip ilçesinde yapılan halk oyunu gösterisinde dansçı Selahattin Kanar sakatlık yaşadı. Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, “Öğretmenler Arası Mikrofon Sende Ses Yarışması” öncesi düzenlenen gösteride meydana gelen kaza nedeniyle endişe yarattı.

Ters hareket sonrası yere yığıldı

Gösteri sırasında ters bir hareket yapan Selahattin Kanar aniden acı içinde yere düştü. Sahnedeki ekip arkadaşları Kanar’a yardım etmek için yanına koştu ancak dansçı ayağa kalkamayınca durum sağlık ekiplerine bildirildi.

112 ekibi hızla müdahale etti

İhbar üzerine kısa sürede alana ulaşan sağlık ekipleri sahnede ilk müdahaleyi yaptı. Kanar, gerekli kontrollerin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde dansçının sol ayak çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

O anlar kameraya yansıdı

Halk oyunu gösterisini kaydeden kameralar, kazanın yaşandığı anları saniye saniye görüntüledi. Selahattin Kanar’ın yere düşmesi, ardından ekip arkadaşlarının ve eşi Zehra Kanar’ın panikle sahneye koşması görüntülere yansıdı.

Gösteri panik içinde son buldu

Yaşanan sakatlığın ardından gösteri yarıda kesildi. Etkinlik sorumluları, izleyicileri bilgilendirerek alanın güvenliğini sağladı.