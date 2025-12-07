Eyüpsultan TEM Otoyolu Akşemsettin Sapağı Metris istikametinde gece saatlerinde sağanak yağışın etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında görüş mesafesi ve yol tutuşunun azalması nedeniyle 7 araç peş peşe çarpıştı. Kazada iki kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yol 2 şeritten kapandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı ve TEM Otoyolu’nun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik kontrollü şekilde sağlanırken, bölgedeki yoğunluk kilometrelerce araç kuyruğuna dönüştü.

Araçlar kaldırıldı, trafik normale döndü

Kazaya karışan araçların bir bölümü çekici yardımıyla kaldırılırken diğer araçlar kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldı. Araçların temizlenmesinin ardından trafik, polis ekiplerinin kontrolünde normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.