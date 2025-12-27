Televizyon dünyasına adım attığı günden bu yana istikrarlı bir grafik çizen Çağlar, sadece oyunculuğuyla değil, aldığı eğitimler ve çok yönlü kişiliğiyle de ön plana çıkıyor. Sosyal medyada da aktif bir profil sergileyen genç oyuncu, hem setten paylaştığı kareler hem de özel hayatına dair kesitlerle takipçileriyle etkileşimini sürdürüyor. İzleyiciler, Asuman karakteriyle özdeşleşen Hazal Çağlar'ın geçmişini, eğitim hayatını ve oyunculuk serüvenini merakla araştırıyor.

Hazal Çağlar Kimdir?

9 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hazal Çağlar, aslen Erzincanlı bir ailenin kızıdır. Eğitim hayatına önem veren oyuncu, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olarak bu alandaki akademik altyapısını oluşturdu. Ancak eğitimi bununla sınırlı kalmadı; Çağlar, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde de öğrenim görerek farklı bir disiplinde de kendini geliştirdi.

Kariyerinin ilk adımlarını kamera arkası ve sunuculuk deneyimleriyle atan Hazal Çağlar, bir dönem GS TV ekranlarında sunuculuk yaptı. Oyunculuk alanındaki ilk profesyonel deneyimini ise 2020 yılında "Aile Hükümeti" adlı sinema filmiyle yaşadı. Bu projenin ardından gelen teklifleri değerlendiren oyuncu, asıl çıkışını TRT 1'in sevilen yapımı Gönül Dağı ile gerçekleştirdi.

Oyunculuk Kariyeri ve Gönül Dağı

Hazal Çağlar'ın kariyerindeki dönüm noktası, şüphesiz "Gönül Dağı" dizisine dahil olmasıyla gerçekleşti. Dizide canlandırdığı Asuman karakteri, aşkı ve sanata olan tutkusuyla izleyicinin gönlünde taht kurdu. Çağlar, dizide seslendirdiği "Gel Evet De" ve "Ervah-ı Ezelden" gibi eserlerle müzikal yeteneğini de sergileme fırsatı buldu. No 10 Studio'da aldığı temel oyunculuk eğitimi ve Metin Balekoğlu'ndan aldığı kamera önü oyunculuk dersleri, performansındaki doğallığın temelini oluşturdu.

Özel Hayatı ve Gelecek Projeleri

2025 yılı itibarıyla 30 yaşında olan başarılı oyuncu, kariyerine odaklanmış bir şekilde yoluna devam ediyor. Magazin basınında zaman zaman özel hayatıyla da gündeme gelen Çağlar, milli futbolcu Samet Akaydın ile olan birlikteliğiyle de konuşuldu. Çiftin nişanlandığı ve evlilik yolunda ilerlediği haberleri basına yansıdı. Genç yaşına rağmen hem sinema hem de dizi sektöründe kendine sağlam bir yer edinen Hazal Çağlar'ın, Gönül Dağı serüveninin ardından yer alacağı yeni projeler şimdiden merak konusu oluyor.