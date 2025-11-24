Aydın’ın Germencik ilçesi Kızılcapınar mevkiinde meydana gelen şiddetli trafik kazasında, bir Tır sürücüsü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda araçtan çıkarılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Direksiyon hakimiyeti kayboldu, tır bariyerlere saplandı

Kaza, Aydın-İzmir otoyolunun Kızılcapınar bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki 48 ARK 318 plakalı Tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan ağır vasıta, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak güçlükle durabildi. Çarpışmanın etkisiyle Tır’da büyük hasar oluşurken, sürücü M.D. bulunduğu yerde sıkıştı.

Ekiplerin yoğun çabası sürücüyü hayata bağladı

Kaza ihbarının alınmasının hemen ardından olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Tır’ın hurdaya dönen kabininde sıkışan sürücüyü kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Uzun süren çabalar sonucunda M.D., sıkıştığı yerden çıkarılarak hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Tır sürücüsü, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre, yaralı M.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla ilgili birimler tarafından detaylı soruşturma başlatıldı.