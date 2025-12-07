Ay’ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla ortaya çıkan nadir atmosfer olayı Kayseri’de gökyüzünü renklendirdi. Lunar corona, mavi, sarı ve kırmızı tonlarıyla izleyenlere kartpostallık manzaralar sundu.

Kayseri’de geceyi aydınlatan doğa olayı

Kayseri’de gece saatlerinde gökyüzünde ender rastlanan bir atmosfer olayı yaşandı. “Lunar corona” olarak bilinen ve Ay’ın etrafında renkli bir taç oluşmasıyla kendini gösteren bu optik olay, kenti izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Renkli halkalar büyüledi

Ay ışığının yüksek irtifadaki ince bulutlardaki mikroskobik su damlacıkları tarafından kırılması sonucu oluşan lunar corona, Ay’ın çevresinde mavi, sarı ve kırmızı tonlarından oluşan halka benzeri bir görünüm meydana getirdi. Gökyüzünde beliren bu eşsiz manzara, izleyenleri mest ederken kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.