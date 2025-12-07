Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece boyunca etkili olan fırtına, balıkçı barınağında büyük hasara neden oldu. İrtibat halatları kopan 5 tekne ve 1 yat alabora olurken, devrilen tekneler vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

İskenderun’da fırtına barınağı harabeye çevirdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve dalgalar, balıkçı barınağında ciddi hasara yol açtı. Gece boyunca devam eden fırtına nedeniyle barınakta demirli teknelerin irtibat halatları koptu. Şiddete dayanamayan 5 tekne ile 1 yat alabora olarak suya gömüldü.

Balıkçılar ve ekipler seferber oldu

Durumu fark eden balıkçılar sabahın erken saatlerinde barınağa gelerek teknelerini kurtarmak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri ve vinçler yardımıyla devrilen tekneler teker teker sudan çıkarıldı.