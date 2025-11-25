Olay, Evci Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Gökhan Koç'un yakınları, ondan haber alamayınca eve gitti ve kapıyı açtıklarında genç adamı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Gökhan Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı. Jandarma, evde detaylı inceleme yaptı ve tüfeğin olay yerindeki konumunu not aldı. Yetkililer, çevredeki tanık ifadeleri topluyor.

Gökhan Koç Kimdir

Gökhan Koç, 20 yaşında Haymana ilçesi Evci Mahallesi'nde yaşayan bir gençti. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni olarak biliniyor. Ailesi ve yakın çevresi, Gökhan Koç'un bekar olduğunu ve ilçede sıradan bir hayat sürdüğünü belirtiyor. Kamuoyunda başka bir detayı ortaya çıkmadı.

Gökhan Koç'un günlük yaşamı hakkında sınırlı bilgi mevcut. Yakınları, onun sosyal ve ailesine bağlı biri olduğunu ifade etti. Olay öncesi herhangi bir sorun yaşadığına dair bir işaret bulunmuyor. Gökhan Koç'un eğitimi veya mesleğiyle ilgili resmi bir kayıt paylaşılmadı. Ailesi, trajedinin ardından sessiz kaldı ve yetkililere güvendi.

Gökhan Koç'un Ölümü Nasıl Gerçekleşti

Gökhan Koç, 24 Kasım akşamı Evci Mahallesi'ndeki evinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık görevlileri, genç adamın olay yerinde öldüğünü tespit etti. Evin odası kan izleriyle doluydu ve tüfek, Gökhan Koç'un yanında yer alıyordu.

Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi aldı ve evi kordon altına girdi. İnceleme sırasında tüfeğin seri numarası kaydedildi. Gökhan Koç'un cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na nakledildi. Yetkililer, balistik inceleme ve parmak izi analizi yapıyor. Soruşturma, Gökhan Koç'un son saatlerindeki hareketlerini aydınlatmayı hedefliyor.

Levent Koç'un Yeğeni Gökhan Koç Neden Öldü

Gökhan Koç'un ölüm nedeni henüz netleşmedi. Tüfekle başından vurulmuş halde bulunması, intihar ihtimalini ön plana çıkarıyor. Ancak jandarma, olayın şüpheli yönlerini göz ardı etmiyor ve cinayet ihtimalini de araştırıyor. Otopsi raporu, ölüm saati ve yaralanma detaylarını belirleyecek.

Soruşturma kapsamında Gökhan Koç'un telefon kayıtları incelendi. Yakın çevresiyle görüşmeler yapılıyor. Levent Koç, yeğeninin ölümüyle sarsıldı ve yetkililere tam destek verdi. Haymana ilçesi, Gökhan Koç'un trajik sonuyla üzüntüye boğuldu. Jandarma, ek delil toplamak için ev çevresini taradı.

Olay, Haymana'da benzer vakaların tartışılmasına yol açtı. Gökhan Koç'un ailesi, cenaze işlemlerini bekliyor. Soruşturma, Adli Tıp raporuyla yeni bir aşamaya geçecek. Yetkililer, kamuoyuna detay paylaşmaktan kaçınıyor. Gökhan Koç'un ölümü, ilçenin huzurunu gölgeledi.