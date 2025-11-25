Teknoloji, moda, kozmetik ve ev ürünlerinde %70’e varan indirimler bekleniyor. E-ticaret siteleri ve mağazalar şimdiden hazırlık yapıyor. Erken indirimler Kasım ortasından itibaren başlıyor, asıl patlama ise 28 Kasım’da olacak. Tüketiciler sepetlerini önceden dolduruyor, stoklar hızla tükeniyor ve fırsatlar bir anda bitebiliyor.

Black Friday 2025 Tam Tarih ve Süre

Resmi Black Friday tarihi : 28 Kasım 2025 Cuma

: 28 Kasım 2025 Cuma Erken indirim başlangıcı : 24 Kasım 2025 Pazartesi (çoğu platformda)

: 24 Kasım 2025 Pazartesi (çoğu platformda) Kampanya bitişi : 30 Kasım 2025 Pazar gece (bazıları 1 Aralık’a uzatıyor)

: 30 Kasım 2025 Pazar gece (bazıları 1 Aralık’a uzatıyor) Cyber Monday: 1 Aralık 2025 Pazartesi (özellikle teknoloji odaklı ekstra indirimler)

2025 Black Friday’de Büyük İndirim Yapacak Platform ve Markalar

Platform / Marka Beklenen İndirim Oranı Öne Çıkan Kategoriler Erken İndirim Başlangıcı Trendyol %30 - %70 Giyim, elektronik, ev & yaşam 24 Kasım Hepsiburada %40 - %70 Teknoloji, kozmetik, beyaz eşya 25 Kasım Amazon Türkiye %50 - %70 Elektronik, kitap, moda 24 Kasım MediaMarkt %40 - %60 Telefon, TV, beyaz eşya 21 Kasım Teknosa %30 - %70 Bilgisayar, oyun konsolu, TV 25 Kasım Vatan Bilgisayar %50 - %70 Notebook, kulaklık, oyun ürünleri 25 Kasım Zara %40 - %50 Kış koleksiyonu, aksesuar 28 Kasım akşam Bershka %30 - %50 Genç moda, triko, jean 28 Kasım Pull & Bear %30 - %50 Casual giyim, dış giyim 28 Kasım n11 %40 - %60 Ev tekstili, spor, küçük ev aleti 24 Kasım

Bu platformlar sadakat üyelerine ekstra kupon ve ücretsiz kargo gibi avantajlar sunacak. İndirim oranları kampanya başladığında kesinleşecek, bazı markalar sürpriz ek indirimler açıklayacak.

Alışverişe başlamadan önce resmi uygulamalardan bildirimleri açmak ve fiyat takibi yapmak faydalı olacak. Black Friday 2025, yılın en avantajlı alışveriş dönemi olmaya aday!