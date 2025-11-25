Teknoloji, moda, kozmetik ve ev ürünlerinde %70’e varan indirimler bekleniyor. E-ticaret siteleri ve mağazalar şimdiden hazırlık yapıyor. Erken indirimler Kasım ortasından itibaren başlıyor, asıl patlama ise 28 Kasım’da olacak. Tüketiciler sepetlerini önceden dolduruyor, stoklar hızla tükeniyor ve fırsatlar bir anda bitebiliyor.
Black Friday 2025 Tam Tarih ve Süre
- Resmi Black Friday tarihi: 28 Kasım 2025 Cuma
- Erken indirim başlangıcı: 24 Kasım 2025 Pazartesi (çoğu platformda)
- Kampanya bitişi: 30 Kasım 2025 Pazar gece (bazıları 1 Aralık’a uzatıyor)
- Cyber Monday: 1 Aralık 2025 Pazartesi (özellikle teknoloji odaklı ekstra indirimler)
2025 Black Friday’de Büyük İndirim Yapacak Platform ve Markalar
|Platform / Marka
|Beklenen İndirim Oranı
|Öne Çıkan Kategoriler
|Erken İndirim Başlangıcı
|Trendyol
|%30 - %70
|Giyim, elektronik, ev & yaşam
|24 Kasım
|Hepsiburada
|%40 - %70
|Teknoloji, kozmetik, beyaz eşya
|25 Kasım
|Amazon Türkiye
|%50 - %70
|Elektronik, kitap, moda
|24 Kasım
|MediaMarkt
|%40 - %60
|Telefon, TV, beyaz eşya
|21 Kasım
|Teknosa
|%30 - %70
|Bilgisayar, oyun konsolu, TV
|25 Kasım
|Vatan Bilgisayar
|%50 - %70
|Notebook, kulaklık, oyun ürünleri
|25 Kasım
|Zara
|%40 - %50
|Kış koleksiyonu, aksesuar
|28 Kasım akşam
|Bershka
|%30 - %50
|Genç moda, triko, jean
|28 Kasım
|Pull & Bear
|%30 - %50
|Casual giyim, dış giyim
|28 Kasım
|n11
|%40 - %60
|Ev tekstili, spor, küçük ev aleti
|24 Kasım
Bu platformlar sadakat üyelerine ekstra kupon ve ücretsiz kargo gibi avantajlar sunacak. İndirim oranları kampanya başladığında kesinleşecek, bazı markalar sürpriz ek indirimler açıklayacak.
Alışverişe başlamadan önce resmi uygulamalardan bildirimleri açmak ve fiyat takibi yapmak faydalı olacak. Black Friday 2025, yılın en avantajlı alışveriş dönemi olmaya aday!