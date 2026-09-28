Son Mühür- Fon soruşturmasının kilit isimlerinden biri olarak adı öne çıkan İskender Balcı hakkında yakalama kararı verildiği ortaya çıkmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz,

''Bugün gözaltı kararı verilen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı’nın 26 Eylül’de Karadağ’a gittiği ortaya çıktı. Balcı için yakalama kararı çıkarıldı'' bilgi notunu paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve eski BDDK Kurul üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu olan İskender Balcı, yurt dışında olduğuna dair iddiaları yalanladı.

''"Öncelikle bilinmesini isterim ki yurt dışında değil, Türkiye’deyim. İletişim kanallarım açık, adresim bellidir...'' diyen Balcı, fon soruşturmasıyla ilgili olarak,

''İcrai yetkim yoktur.

Sadece sembolik düzeyde huzur hakkı aldım.

Basına yansıyan fon satışından rahatsızlığı yönetim kuruluna dile getirdim ve Ağustos ayından istifamı sözlü şekilde ilettim. Ağustos ayı sonunda da görevimi tek taraflı olarak sonlandırdım" mesajı verdi.

İletişim kanalları açık...



İskender Balcı açıklamasında,

''Son günlerde şahsımı hedef alan asılsız iddia ve haberlere ilişkin kamuoyunu doğrudan ve doğru bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle bilinmesini isterim ki yurt dışında değil, Türkiye’deyim. İletişim kanallarım açık, adresim bellidir.

Yetkili makamların tarafıma her an ulaşması mümkündür; herhangi bir çağrı yapıldığında da tereddütsüz icabet edeceğim açıktır.Konuya ilişkin gerçekler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır'' diyerek hakkındaki iddialara maddeler halinde cevap verdi.

Buna göre; İskender Balcı'nın açıklaması şöyle...

Özata Denizcilik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğim Hakkında:

1- İcrai bir yetkim yoktur: Bağımsız yönetim kurulu üyeliği icrai bir görev değildir. Şirketin günlük ticari veya operasyonel faaliyetlerini yürütme, yönetme ya da borsadaki pay işlemlerini gerçekleştirme yetkim ve görevim bulunmamaktadır.

2- Borsada hiçbir işlemim olmamıştır: Bugüne kadar hayatım boyunca hiçbir bankada yatırım hesabım dahi açılmamış, hiçbir hisse senedi alım-satım işlemi yapılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu şirketin paylarına ilişkin de herhangi bir yatırımım veya işlemim kesinlikle söz konusu değildir.

İstifa sürecinde neler yaşandı?



İstifa Süreci Hakkında:

1- Şirkette yaklaşık 3 yıl boyunca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptım ve bu süre zarfında yalnızca sembolik düzeyde bir huzur hakkı aldım.

2- Basına yansıyan pay satışı, Yönetim Kurulu üyesi olduğum Özata Denizcilik’in tasarrufunda olan bir işlem değildir. Bu satış, Özata Tersanecilik (Özata Denizcilik şirketinin sahibi) tarafından SPK onayıyla gerçekleştirilmiş olup, YK üyesi olduğum Özata Denizcilik’te bu doğrultuda alınmış bir Yönetim Kurulu kararı da bulunmamaktadır.

3- Söz konusu işlemden, işlem gerçekleştikten yaklaşık 15 gün sonra haberdar oldum.

4- Bilgi sahibi olduktan ve hisse hareketliliklerini gördükten sonra durumdan duyduğum derin rahatsızlığı Yönetim Kurulu nezdinde defaatle dile getirdim.

Hukuki süreçleri başlatırım...



5- Sürecin bu şekilde seyretmesinden duyduğum ilkesel rahatsızlık sebebiyle istifa kararımı Ağustos ayı başında Yönetim Kurulu’na sözlü olarak ilettim; Ağustos ayı sonu itibarıyla da görevimi tek taraflı olarak resmen sonlandırdım.Süreç bundan ibarettir.Şahsımı ve ailemi mesnetsizce töhmet altında bırakan, itibar zedeleme amacı taşıyan yalan haber ve paylaşımlara karşı tüm yasal haklarımı kullanacağımı, ilgililer hakkında gerekli hukuki süreçleri derhal başlatacağımı kamuoyuna saygılarımla duyururum.

