Son Mühür- Hollywood senaryolarını aratmayan iddiaya göre Ukrayna ve İngiliz işbirliğiyle yaşamam geçirilmek istenen plan Rus gizli servisi FSB'ye takıldı.

Rusya'nın RIA haber ajansında yer alan bir habere göre bir Rus pilota Kinzhal hipersonik füzesiyle donatılmış bir MİG-31 savaş uçağını çalması karşılığında 3 milyon dolar para teklif edildi.

RIA haber ajansı, Rusya'da KGB'nin yerini alan Federal Güvenlik Servisi FSB'nin, kaçırılan uçağın Romanya'nın Köstence kentindeki NATO hava üssüne doğru uçurulacağını ve burada hava savunma sistemleri tarafından düşürülebileceğini söylediğini aktardı.



RIA, FSB'nin, "Alınan önlemler, Ukrayna ve İngiliz istihbarat servislerinin büyük çaplı bir provokasyon planlarını engelledi" ifadesini kullandığını aktardı.

3 milyon dolarlık teklif...



Rus medyası, Ukrayna ve İngiliz istihbaratı için çalıştığını ve bir Rus pilota Avrupa'ya MiG uçağı uçurması için 3 milyon dolar teklif ettiğini ve pilota vatandaşlık da teklif edildiğini söylediği bir adamın mesajlarının ve kayıtlarının fotoğraflarını yayınladı.

MİG-25'in geliştirilmiş bir versiyonu olan MİG-31 uçakları 1982'den bu yana hizmet veriyor. Rusya'nın Kinzhal adlı füzesi, Moskova'nın hipersonik olarak adlandırdığı, çok yüksek hızlara ulaşabilen ve hava savunma sistemlerinin takip ve müdahalesini zorlaştıracak şekilde uçuş yolları açabilen havadan fırlatılan bir balistik füze olarak biliniyor.

