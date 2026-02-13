İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalandı. Toplam 25 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, Gizem Bağdaçiçek'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin Türkiye dışında olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Gizem Bağdaçiçek kimdir

Gizem Bağdaçiçek, 17 Ekim 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bulgaristan göçmeni bir aileye sahip olan Bağdaçiçek, sosyal medyada "gizemmsavage" kullanıcı adıyla içerik üreticisi olarak faaliyet gösteriyor. OnlyFans platformu üzerinden ücretli içerik paylaşarak gelir elde ettiği tespit edildi.

Bağdaçiçek, Instagram ve Twitter gibi açık platformlarda yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı özendirici paylaşımlarla takipçilerini ücretli içeriklere yönlendirdiği belirlendi. Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden de özel içerik satışı yaptığı iddia ediliyor.

Gizem Bağdaçiçek neden aranıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye'de 2023 yılından bu yana yasaklı olan OnlyFans platformuna VPN aracılığıyla erişim sağlandığı belirlendi. Platform, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Haziran 2023 tarihinde kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Şüphelilerin açık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak takipçilerini ücretli içeriklere yönlendirdiği tespit edildi. Elde edilen gelirlerin taşınmaz, araç, altın ve kripto para gibi yatırım araçlarına aktarılarak aklandığı iddia ediliyor. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, müstehcen içeriklerden kazandıkları paraları Bitcoin, vadeli hesaplar ve gayrimenkul alımlarıyla değerlendirdi.

OnlyFans operasyonunda son durum

Operasyon kapsamında Gizem Bağdaçiçek'in yanı sıra Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız hakkında da gözaltı kararı bulunuyor. Bu dört ismin yurt dışında olması nedeniyle henüz yakalanamadığı açıklandı. Türkiye'de bulunan 16 şüpheli ise sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

El konulan mal varlıkları arasında 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araç yer alıyor. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü ve yurt dışındaki şüphelilerin yakalanması için gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bağdaçiçek hakkındaki gözaltı kararı hâlâ geçerli olup, aranması devam ediyor.