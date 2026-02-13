Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin aylardır sürdürdüğü takip çalışması bu sabah sonuç verdi. Ancak Burçin Erol, baskın yapıldığında yurt dışındaydı. Fenomenin hangi ülkede olduğu henüz netleşmedi. Savcılık, sınır kapılarına bildirim gönderdi.

Burçin Erol kimdir

1987 yılında dünyaya gelen Burçin Erol, 39 yaşında bir içerik üreticisi. Dijital dünyada "Nightmeal" markasıyla tanınıyor. Kariyerine fitness ve sağlıklı yaşam içerikleriyle başladı. Instagram'da paylaştığı egzersiz videoları ve beslenme önerileriyle kısa sürede yüz binlerce takipçiye ulaştı.

Erol, zamanla içerik stratejisini değiştirdi. Lüks yaşam, seyahat ve estetik fotoğraflar hesabının ana teması haline geldi. Profesyonel çekimler ve marka işbirlikleriyle dijital fenomenler arasında öne çıkan bir isim oldu. Sponsorlu paylaşımlar ve reklam anlaşmalarıyla önemli gelirler elde ettiği biliniyor.

Nightmeal markası ne anlama geliyor

"Nightmeal" adı Burçin Erol'un kişisel markası olarak öne çıkıyor. Bu isim altında sosyal medya hesaplarını yönetiyor ve içerik üretiyor. Marka, özellikle görsel estetik ve yaşam tarzı üzerine kurulu bir konsepte sahip. Takipçilerine özel tarifler, fitness rutinleri ve günlük yaşam önerileri sunuyor.

Ancak soruşturma dosyasına göre Erol, bu platformların ötesine geçti. Açık hesaplardan yaptığı paylaşımlarla takipçilerini ücretli içeriklere yönlendirdiği iddia ediliyor. Telegram benzeri kapalı gruplar üzerinden özel içerik satışı yaptığı ileri sürülüyor.

Burçin Erol hangi suçlamalarla karşı karşıya

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Erol hakkında iki ayrı suçlamada bulunuyor. Bunlardan ilki müstehcen içerik paylaşımı, ikincisi ise suç gelirlerini aklama.

Dosyaya göre Erol, 2023 yılında Türkiye'de yasaklanan OnlyFans platformuna VPN kullanarak erişim sağladı. Bu platform üzerinden ücretli içerik satışı gerçekleştirdi. Elde ettiği kazançları ise farklı yatırım araçlarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştı.

Burçin Erol nerede, ne zaman yakalanacak

Operasyon sabahı Türkiye'de olmayan Erol'un tam olarak hangi ülkede bulunduğu açıklanmadı. Pasaport bilgileri ve son çıkış kayıtları inceleniyor. Emniyet yetkilileri, havalimanları ve sınır kapılarına yakalama talimatı gönderdi.

Erol'un Türkiye ile iade anlaşması bulunan bir ülkede olması halinde hukuki süreç başlatılabilir. Aksi takdirde ülkeye dönüşü beklenecek. Gözaltı kararı aktif durumda ve herhangi bir zamanaşımı söz konusu değil.

Soruşturmada kaç kişi yakalandı

Bugünkü operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Ancak Burçin Erol dahil 4 kişi yurt dışında oldukları için yakalanamadı. Diğer aranan isimler arasında Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek ve Serpil Cansız yer alıyor. Savcılık, bu kişilerin ülkeye girişlerinin an be an takip edildiğini açıkladı.