İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Türkiye'de yasaklı olan OnlyFans platformu üzerinden içerik paylaşan kişilere yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 16 kişi gözaltına alınırken, toplam 25 şüphelinin mal varlıklarına tedbir konuldu.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, 7 Haziran 2023'te mahkeme kararıyla erişime kapatılan platforma VPN kullanarak giriş yaptı. Elde edilen gelirlerin taşınmaz, araç, altın, Bitcoin ve vadeli hesaplar aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan isimler

Sabah saatlerinde İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Edremit, Kocaeli Gölcük ve Samsun'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalandı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan isimler şöyle:

Merve Taşkın

Gizem Bağdaçiçek (gizemmsavage)

Burçin Erol

Serpil Cansız

Bu dört ismin yurt dışında olduğu tespit edildi ve aranmaları devam ediyor. Toplam 25 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

El konulan mal varlıkları ve şirketler

Operasyon kapsamında 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu. Başsavcılık açıklamasına göre el konulan varlıkların toplam değeri yaklaşık 300 milyon lira. Şüphelilerin müstehcen içeriklerden elde ettikleri kazançları çeşitli yatırım araçlarına aktardığı ortaya çıktı.

Soruşturmanın detayları

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şüphelilerin açık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak takipçilerini ücretli içeriklere yönlendirdiği belirlendi. İçeriklere OnlyFans dışında Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden de erişim sağlandığı tespit edildi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü duyurdu. Gözaltındaki şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.