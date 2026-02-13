İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda toplam 25 kişi hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, Serpil Cansız'ın da aralarında bulunduğu 4 kişiye yurt dışında oldukları için ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Serpil Cansız kimdir

Serpil Cansız, sosyal medyada içerik üreticisi olarak tanınıyor. Özellikle Instagram ve Twitter hesaplarından yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Cansız, OnlyFans platformunda da aktif şekilde yer alıyor. Türkiye'de yasaklı olan bu platform üzerinden ücretli içerik paylaşarak gelir elde ettiği iddia ediliyor.

Cansız, sosyal medya hesaplarından yaptığı özendirici paylaşımlarla takipçilerini ücretli içeriklere yönlendirdiği gerekçesiyle soruşturma kapsamına alındı. Aynı zamanda Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden de özel içerik satışı yaptığı ileri sürülüyor.

Serpil Cansız neden aranıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Türkiye'de 7 Haziran 2023 tarihinden bu yana yasaklı olan OnlyFans platformuna VPN aracılığıyla erişim sağlandığı belirlendi. Platform, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kamu ahlakına ve Türk aile yapısına uygun olmayan içerikler barındırdığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, açık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak takipçilerini ücretli içeriklere yönlendirdi. Elde edilen gelirlerin taşınmaz, araç, altın ve kripto para gibi yatırım araçlarına aktarılarak aklandığı iddia ediliyor. Şüphelilerin müstehcen içeriklerden kazandıkları paraları Bitcoin, vadeli hesaplar ve gayrimenkul alımlarıyla değerlendirdiği tespit edildi.

Serpil Cansız şu an nerede

Serpil Cansız'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara göre kendisi şu an Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunuyor. Bu nedenle sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanamadı. Hakkındaki gözaltı kararı hâlâ geçerli olup, Türkiye'ye dönmesi halinde gözaltına alınması bekleniyor.

Yurt dışına çıkan şüpheliler ne olacak

Cansız gibi ülke dışına çıkan diğer şüpheliler için uluslararası hukuki süreç başlatılacak. Pasaport iptali ve kırmızı bülten talebi gündeme gelebilir. Türkiye ile iade anlaşması bulunan ülkelerde yakalanmaları halinde yargılanmak üzere ülkeye getirilebilirler.

Savcılık yetkilileri, dijital para transferlerinin ve yurt dışı hesap hareketlerinin de inceleme altında olduğunu belirtti. Kripto cüzdanları ve offshore hesaplar üzerinden yapılan işlemler tek tek mercek altına alınıyor. Soruşturmanın genişleyerek yeni isimlerin de dosyaya dahil olabileceği ifade edildi.