Apple, iPhone kullanıcılarının spam ve dolandırıcılık aramalarına karşı korunmasını sağlayan güçlü bir güvenlik özelliğini devreye soktu. iOS 13 ve üzeri sürümlerde kullanılabilen “Bilinmeyen Arayanları Sessize Al” seçeneği, telefonunuza gelen istenmeyen çağrıları otomatik olarak sessize alıyor ve doğrudan sesli mesaja yönlendiriyor.

Özellik Nasıl Çalışıyor?

Apple Destek ekibine göre, bu özellik rehberinizde kayıtlı olmayan ve daha önce iletişim kurulmamış numaraları otomatik olarak sessize alıyor. Arama ekranınızda bildirim görünmüyor; ancak aramalar, son aramalar listenizde kaydediliyor.

Siri entegrasyonu sayesinde, e-posta veya mesajlarınızda geçen telefon numaraları sistem tarafından tanınıyor ve önemli aramaların engellenmesi önleniyor.

Acil bir durumda ise özellik devre dışı bırakılıyor. Örneğin, birinin sizi araması gerekiyorsa ve acil bir çağrı geliyorsa, bu özellik 24 saat boyunca otomatik olarak pasif hâle geliyor.

Tek Tuşla Etkinleştirme Yöntemi

Apple kullanıcılarının bu özelliği etkinleştirmesi oldukça kolay:

Ayarlar menüsüne gidin.

Uygulamalar > Telefon sekmesini açın.

“Bilinmeyen Arayanları Sessize Al” seçeneğini aktif hale getirin.

Apple, kullanıcıların özelliği etkinleştirmeden önce önemli numaraları rehberlerine kaydetmeleri gerektiğini vurguluyor. Aksi halde almak istediğiniz çağrılar da sessize alınabilir.

Alternatif Çözüm: Spam Algılama Uygulamaları

Apple, ek olarak App Store üzerinden indirilebilecek spam arama algılama uygulamalarını da öneriyor. Bu uygulamalar, tanımadığınız numaraları kendi veri tabanlarıyla karşılaştırıyor ve eşleşme durumunda ekranda “Spam” veya “Tele Pazarlama” uyarıları gösteriyor. Bazıları, bu numaraları otomatik olarak engelleme özelliğine de sahip.

Ayarlar > Uygulamalar > Telefon > Çağrı Engelleme ve Tanımlama sekmesinden uygulamaları aktif edebilir ve öncelik sırasını düzenleyebilirsiniz.

Dolandırıcılık Tehdidi Büyüyor

Uzmanlara göre dolandırıcılık yöntemleri artık yalnızca yaşlıları değil, gençleri de hedef alıyor. Telefon dolandırıcılığı vakalarının artış göstermesi, kullanıcıların daha etkili güvenlik önlemleri almasını zorunlu kılıyor. Apple’ın sunduğu bu özellik, kullanıcıların kontrolünü artırırken istenmeyen aramalara karşı güçlü bir koruma sağlıyor.

Telefonunuz Artık Daha Güvende

Apple’ın “Bilinmeyen Arayanları Sessize Al” özelliği, kullanıcıların spam ve dolandırıcılık aramalarından korunmasını sağlayan pratik ve etkili bir çözüm sunuyor. Tek bir ayarla aktif hâle getirilen bu özellik sayesinde, telefonunuz artık istenmeyen aramalardan arınmış olacak.