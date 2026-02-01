Kapıların açılıp kapanırken çıkardığı gıcırtı sesi, ev içi huzuru bozan unsurlar arasında yer alıyor. Bu sesin kaynağı çoğunlukla menteşelerde oluşan sürtünmeden kaynaklanıyor. Geleneksel olarak yağlama yöntemi tercih edilse de, bu uygulamanın zamanla toz ve kir topladığı, hatta çevreyi kirletebildiği ifade ediliyor.

Kurşun kalemin içeriğindeki madde etkili oluyor

Kurşun kalemlerin iç kısmında bulunan ve halk arasında kurşun olarak bilinen madde aslında grafitten oluşuyor. Grafitin yapısı, metal yüzeyler arasında kuru yağlayıcı görevi görmesini sağlıyor. Menteşe boşluklarına temas eden grafit, sürtünmeyi azaltarak gıcırtı sesinin kesilmesine yardımcı oluyor.

Uygulaması kısa sürede tamamlanıyor

Yöntemin uygulanışı oldukça basit. Yumuşak uçlu bir kurşun kalemin ucu açılarak grafit kısmı belirgin hale getiriliyor. Ardından kalem ucu menteşe aralıklarına sürülüyor ya da grafit parçaları menteşe boşluklarına dökülüyor. Kapının birkaç kez açılıp kapatılmasıyla grafit yüzeye eşit şekilde yayılıyor ve ses kısa sürede kesiliyor.

Yağlama yöntemine göre daha uzun ömürlü

Sıvı yağların aksine grafit tozu, menteşe yüzeyinde kalıntı bırakmıyor ve toz tutmuyor. Bu durum, yöntemin daha temiz ve uzun süreli olmasını sağlıyor. Ayrıca etrafa akma yapmaması, ev içi kullanımda önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Evdeki basit malzemeyle sessizlik sağlanıyor

Kapı menteşelerine uygulanan bu yöntem sayesinde, gıcık edici seslerin saniyeler içinde ortadan kalktığı belirtiliyor. Ekonomik ve pratik çözüm arayanlar için kurşun kalemle yapılan bu uygulama, kapı gıcırtılarına karşı etkili bir alternatif sunuyor. Birçok kişi için çözümün yağ kutusunda değil, kalemliğinde olduğu vurgulanıyor.