Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Afet anında doğru davranış hayat kurtarır" ilkesiyle hareket ederek, olası afet durumlarına karşı hazırlık seviyesini ölçmek amacıyla Kültürpark'ta kapsamlı bir deprem ve yangın tatbikatı düzenledi. Yüzlerce kurum çalışanının görev yaptığı dört büyük holü kapsayan eş zamanlı tatbikatta, personelin böylesi acil durumlarda sergileyeceği bilinçli ve organize davranışların önemi vurgulandı. İzmir'in afetlere dirençli bir kent olma hedefine ulaşmasında bu tür saha uygulamalarının kritik rol oynadığı belirtildi.

Eş zamanlı deprem ve yangın senaryosu başarıyla uygulandı

Tatbikat, senaryo gereği önce bir depremin yaşanmasıyla başladı, hemen ardından hollerden birinde yangın çıktı. Durumun derhal İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirilmesi üzerine, olay yerinde saniyeler içinde arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Senaryo doğrultusunda, hollerdeki tüm çalışanların ve o an tesiste bulunan yurttaşların tahliyesi gerçekleştirildi. Ekipler, içeride mahsur kalan beş kazazedenin olduğu bilgisi üzerine kurtarma operasyonunu genişleterek kritik bir müdahale gerçekleştirdi. Tatbikat, İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, İtfaiye, Sağlık İşleri, Çevre Koruma, Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları ve Eşrefpaşa Hastanesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Yetkililerden afet hazırlık vurgusu: Farkındalık yükseltildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, dirençli kentler oluşturmanın temelinde afetlere hazırlıklı olmanın yattığını belirtti. Özant, bu tür tatbikatların hem kurum personelinin hem de vatandaşların acil anlarda doğru hareket etme becerisini geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Bu çalışmaları, birimler arası koordinasyonu, ilk yardım uygulamalarını ve afet sonrası müdahaleyi doğru yönetme provası olarak görüyoruz. Bu tür faaliyetlerin düzenli olarak sürdürülmesi gerekiyor," diyen Özant, çalışanların afet anında sadece kendi güvenliklerini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda vatandaşlara destek olabilecek bilgi ve reflekslere sahip olmalarını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Başhekim ve İtfaiye amiri ekipman ve organizasyon gücünü test etti

Tatbikata ekibiyle katılan Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, "Sağlık birimi olarak mobil sağlık ünitesi ve ambulanslarla olay yerine intikal ettik. Yaralıları öncelik sırasına göre hızla değerlendirerek durumu ağır olanları ambulansla hastaneye sevk ettik, diğer yaralıları ise mobil hastanemizde tedavi altına aldık. Bu tatbikatlar sayesinde ekipmanımız, organizasyonumuz ve ekibimizin bilinci ile afet durumlarında göreve hazır olduğumuzu pekiştiriyoruz," açıklamasını yaptı.

Tahliye sürecini yöneten İtfaiye Dairesi Başkanlığı Amiri Engin Karakoyun ise tahliye hızından ve organizasyonun başarısından övgüyle bahsetti. Karakoyun, "Hollerin tahliyesi son derece hızlı ve düzenli bir biçimde gerçekleşti. Çalışma arkadaşlarımızın reaksiyon hızı yüksekti. Tatbikatın ciddiyetle benimsenmesi, olası gerçek bir olaydaki zorluklara karşı önemli bir farkındalık yarattı," dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet hazırlık çalışmalarına personel eğitimleri ve düzenli saha uygulamaları ile kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.