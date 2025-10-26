Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Kitap Fuarı, ünlü yazarların katıldığı söyleşiler ve imza etkinlikleriyle büyük ilgi gördü. Polisiye romanlarıyla tanınan Ahmet Ümit, gazeteci Emin Çapa ve yazar Sema Soykan, gerçekleştirdikleri söyleşilerle okurlarıyla buluştu. Ayrıca Saygı Öztürk, Mustafa Balbay, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Tuğrul Keskin, Hidayet Karakuş ve Yılmaz Aslantürk gibi önemli isimler, okuyucuları için kitaplarını imzaladı. Uzun kuyruklar oluşturan okurlar, sevdikleri yazarlardan imza almanın heyecanını yaşadı.

Kültürpark’ta edebiyat atmosferi

Kültürpark’ın dört bir yanında düzenlenen etkinlik alanları, hafta sonu boyunca ziyaretçilerin akınına uğradı. Aileler, çocuklar ve gençler fuar boyunca atölyelere, panellere ve söyleşilere katılarak edebiyat dolu bir gün geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, kentin kültürel yaşamına önemli bir renk kattı.

Fuarın son günü dopdolu geçecek

26 Ekim Pazar günü fuarın son günü olarak ziyaretçilere yine dopdolu bir program sunulacak.

Yazar Piraye, saat 14.00’te İzmir Sanat’ta okurlarıyla buluşacak. Tarihçi ve yazar Sinan Meydan, “Adım Adım Cumhuriyet” başlıklı söyleşiyle Uzun Havuz Etkinlik Alanı’nda konuşma yapacak.

Aynı saatte, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen “İtirazım Var! Şiir Dinletisi” etkinliği İsmet İnönü Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Program ve detaylar

Fuar kapsamında gün boyunca pek çok yazar, şair ve akademisyen kitaplarını okurları için imzalamayı sürdürecek. Etkinlik takvimi ve imza programına kitapizmir.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.