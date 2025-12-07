Son Mühür- Yeni karar kapsamında daha önce brüt asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden hesaplanan GSS primi, yüzde 6’ya yükseltildi. Böylece aylık prim tutarı 780,17 liradan 1.560,33 liraya çıktı. Güncellenen tutarların 1 Aralık 2025 itibarıyla geçerli olacağı, 1 Ocak 2026’dan sonraki dönemlerde ise primlerin asgari ücrete göre yeniden belirleneceği açıklandı.

Gelir sınırının altında kalan prim ödemeyecek

Düzenlemenin ardından gelir testinin önemi daha da arttı. Hane içi kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altında kalıyorsa, GSS primleri tamamen devlet tarafından karşılanıyor. 2025 yılı için bu sınır 866,85 TL olarak uygulanacak. Asgari ücrette yapılacak artışlarla birlikte bu limit de otomatik olarak güncellenecek.

Gelir testini geciktiren borçlu çıkabilir

SGK’nın tescil bildiriminin ardından bir ay içinde gelir testine başvuru yapılması gerekiyor. Bu süre içinde başvuru yapan ve gelir şartlarını sağlayan vatandaşlar prim ödemekten muaf tutuluyor. Ancak testin geç yapılması durumunda başvuru gününe kadar biriken prim borçları tahsil ediliyor.

Hane gelirinde değişiklik olduğunda yeniden test yapılabiliyor. Örneğin çalışan bireylerden birinin işsiz kalması, gelir düzeyini sınırın altına çekerek ailedeki 25 yaş üstü erkek çocukların GSS ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırabiliyor.

Gelir testine kimler dahil ediliyor?

Gelir testi değerlendirilirken aynı hanede yaşayan tüm bireylerin geliri göz önünde bulunduruluyor. Buna;

Eş,

Evli olmayan çocuklar,

Anneanne, babaanne, dede,

Eğitim sebebiyle başka şehirde bulunan ancak 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar

dahil ediliyor.

Yeni düzenleme geniş bir kitleyi etkileyecek

Prim artışıyla birlikte GSS kapsamındaki milyonlarca kişinin gelir testine yönelmesi bekleniyor. Özellikle düşük gelire sahip vatandaşlar için ise bu test, prim yükümlülüğünün tamamen ortadan kalkmasını sağlayarak önemli bir ekonomik avantaj oluşturuyor.