Son Mühür- Doğan’ın aktardığına göre Altaylı, hakkındaki sürecin hukukla bağdaşmadığını belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:

“AK Parti’li de MHP’li de beni takip ediyor. Bu kesimleri etkilediğim için bana öfkeliler. Benimle aynı suçlamaya maruz kalanların hiçbiri ceza almamış. Bu durum hukuk sisteminin işlemediğini ve bana farklı davranıldığını gösteriyor.”

Altaylı, tutukluluğunun ne kadar süreceğine ilişkin bir tahminde bulunamadığını da ifade ederek, “Hukuk olmadığı için ne ben ne avukatlar bir süre öngörebiliyor. Çok kızgınım ama umudumu tamamen kaybetmiş değilim. Beni ziyarete gelenler benden daha umutsuz” dedi.

“İş dünyasından bir kişi bile aramadı”

Gazeteci, cezaevine çok sayıda siyasi, gazeteci ve dostunun geldiğini ancak iş dünyasından hiç kimsenin kendisiyle temas kurmadığını vurguladı. Doğan’ın “İş dünyasından arayan oldu mu?” sorusuna Altaylı şu yanıtı verdi:

“Dışarı çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim. ‘Türk burjuvazisi’ diyorlar ama burjuva falan değiller; üstü bakır kaplı kasaba esnafı hepsi. Ülkedeki gerçek üst sınıf toplumun çoğunluğu. Benim yaşadığım hukuksuzluğu herkes biliyor ama iş insanlarından bir kişi bile çıkıp tek kelime etmedi.”

“Erdoğan onların ruhunu okumuş”

Altaylı, iş insanlarının sessizliğiyle ilgili değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan onların ruhunu okumuş. Onlara nasıl davranılması gerektiğini çok iyi biliyor. Erdoğan gerçekten çok iyi bir sosyolog ve psikolog.”

Geçmişte iş dünyasına yapılan haksızlıklara karşı yazılar kaleme aldığını hatırlatan Altaylı, kendi sürecinde aynı dayanışmanın gösterilmediğini dile getirdi.

“Muhalif medyaya reklam vermeye korkuyorlar”

Altaylı, iş dünyasının medya tercihlerine yönelik eleştiriler de getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Reklam verirken iktidara yakın kanalları tercih ediyorlar. Muhalif kanallara gelince, korkudan onlara reklam bile veremiyorlar.”