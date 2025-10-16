Bir gazetecinin “Terörsüz Türkiye kapsamında yapılacak yasal düzenlemelerde genel af yer alacak mı?” sorusunu yanıtlayan Özlem Zengin, şu ifadeleri kullandı:

'Grup toplantıları Meclis faaliyeti olarak kabul ediliyor. Herkes, kamuoyundaki hassasiyeti dikkate almalı. Suç işleyen ve işlemeyenler için ceza kanununda bazı düzenlemelerle yol haritası belirlenecek. Şarta bağlı pişmanlık esas alınacak, af şeklinde olmayacak"

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "umut hakkı" tartışmalarına dair yöneltilen soruya ise Zengin şu şekilde cevap verdi:

"İçinde olduğum toplantılarda böyle bir talep işitmedim. Ziyarete gelen DEM heyeti de hiçbir talep olmadığını ifade etti"

LGBT yasası

Zengin, 11. Yargı Paketi’nde LGBT propagandasına yönelik düzenlemeler yapılacağı iddialarına ilişkin soruya, "Henüz bir taslak bana ulaşmadı. Ancak bu konunun özendirilmesi ve normalleştirilmesine karşı tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.