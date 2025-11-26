Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Avrupa Komisyonu Youth Wiki Platformu Ulusal Temsilciler Toplantısı’na katıldı.

İki gün sürecek toplantıya; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Avrupa Komisyonu yetkilileri ve Youth Wiki Platformu’nda yer alan 33 Avrupa ülkesinin ulusal temsilcileri iştirak etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bak, Youth Wiki projesinin Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

“Gençlik ve eğitim alanındaki iş birliği yapıcı bir zemine sahip”

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde gençlik, eğitim ve spor alanlarının her zaman en aktif ve yapıcı başlıklardan biri olduğuna dikkat çeken Bak, ortak projelerin ülkeler arasındaki diyaloğu güçlendirdiğini ifade etti. Youth Wiki’nin gençlik politikalarının daha şeffaf, karşılaştırılabilir ve veri temelli olarak şekillenmesine katkı sunduğunu belirten Bakan Bak, Türkiye’nin genç nüfusuyla Avrupa’nın en dinamik ülkeleri arasında yer aldığını vurguladı.

Bakan Bak, gençlere yalnızca geleceğin teminatı olarak değil, bugünün karar mekanizmalarının doğal bir parçası olarak yaklaşıldığını dile getirdi.

“Güçlü veri altyapısı olmadan gerçek katılım mümkün değil”

Gençlerin ihtiyaçlarının ve karşılaştıkları sorunların doğru şekilde tespit edilebilmesi için sağlam bir bilgi altyapısının önemine işaret eden Bak, Youth Wiki platformunun bu noktada kritik bir rol üstlendiğini söyledi.

Gençlerin sesinin güçlenmesinin, uzun vadede AB-Türkiye arasındaki ilişkilerin de güçlenmesine katkı sunacağını ifade eden Bak, karar alma süreçlerine katılım, fırsat eşitliği temelinde eğitim ve istihdama erişim, gönüllülük ve spora katılım gibi başlıkların bakanlığın öncelikli alanları arasında yer aldığını kaydetti.

“Gençlik merkezleriyle sahadayız, yeni politika belgesi hazırlanıyor”

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezleri ve gençlik ofisleri aracılığıyla gençlerle sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Bakan Bak, gençlerin projelerine destek verildiğini ve uluslararası gençlik değişim programlarına önem verildiğini söyledi.

Ayrıca, 81 ilde gençlerle yapılan görüşmeler doğrultusunda hazırlanan yeni gençlik politika belgesinde sona gelindiğini belirten Bak, belgenin kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

“Uluslararası iş birliklerinde proaktif rol üstleniyoruz”

Türkiye’nin gençlik alanındaki uluslararası projelerde daha etkin rol almayı hedeflediğini vurgulayan Bakan Bak, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarla yürütülen çalışmaların; gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Gönüllülük, spor, dijital dönüşüm, istihdam ve sosyal içerme gibi alanlarda yapılan çalışmaların, Youth Wiki’de yer alan verilerin pratiğe yansıması olduğunu söyleyen Bak, platformdan elde edilen bilgilerin ulusal gençlik politikalarının güncellenmesinde önemli bir referans kaynağı olduğunu ifade etti.

“10 yıllık birikim Ankara’da değerlendirilecek”

İki gün sürecek toplantı kapsamında Youth Wiki ağının 10 yıllık birikiminin ele alınacağını ve geleceğe yönelik önceliklerin tartışılacağını dile getiren Bakan Bak, ülkelerin deneyim paylaşımının hem platformun gelişimine hem de Avrupa gençlik politikalarının şekillenmesine katkı sunacağına inandığını sözlerine ekledi.