Son Mühür- Genç yaşına rağmen müzik dünyasında önemli bir iz bırakan ve kendine has sesiyle büyük bir hayran kitlesi edinen sanatçı Sena Şener, kariyerinin 10. yılını unutulmaz bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. Sanatçı, bu özel dönüm noktasını İstanbul’un en prestijli mekanlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştireceği dev bir konserle taçlandıracak.

10 yıldır müzik dünyasında sevilerek dinleniyor

Sena Şener, on yıla yayılan başarılı müzik kariyerinin en özel anlarını, en sevilen şarkılarını ve unutulmaz anılarını bu özel gecede dinleyicileriyle paylaşacak. Konser, sadece bir müzik performansı olmanın ötesinde, sanatçının kariyer yolculuğuna ışık tutan duygusal bir müzik ziyafeti vadediyor. Gecenin en merak edilen detaylarından biri ise sahneyi Sena Şener ile paylaşacak olan sürpriz konuklar. Sanatçının müzik dünyasından dostları ve önemli isimlerin katılımıyla Harbiye sahnesinde eşsiz düetler gerçekleşmesi bekleniyor.

Konser detayları ve etkinlik bilgileri

Müzikal yolculuğunun zirvesini Harbiye’de kutlayacak olan Sena Şener’in bu özel performansı, 26 Ekim Pazartesi akşamı saat 21:00’de başlayacak. Etkinlik, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun büyülü atmosferinde gerçekleşecek. Hayranları, biletleri hızla tükenmeden yerlerini alarak Sena Şener’in 10. sanat yılını kutlayacak bu eşsiz yolculuğa davetli.