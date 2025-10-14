AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında kendisini hedef alan sözlerine sert bir açıklamayla yanıt verdi. Kaya, Özel’in ifadelerinin “kendi haklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu” belirtti.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Özel’in cezaevi ziyareti sonrasında CHP İzmir İl Kongresi için Şenol Aslanoğlu’nu tek aday olarak göstermesine dair yaptığı değerlendirmelerin çarpıtıldığını ifade etti.

“Sayın Özgür Özel, kooperatif yolsuzluk davası operasyonunun yapıldığı akşam katıldığı canlı yayında, ‘Bu iş iki üç yıldır İzmir’de kaynıyordu. Tunç Bey, Heval Bey, Şenol Bey karşı tarafta, daha o zaman bana bunu kullan dediler, bizim kurultay öncesi bu mevzular fokurduyordu’ dedi. Ben de ‘Ne oldu da bu aşamaya geldi?’ dedim.”

“Bu bir sus payıdır”

Kaya, açıklamasında, CHP’nin İzmir’deki il kongresi kararının “bir sus payı” olduğunu savundu.

“Bence bu sus payıdır. CHP Ankara İl Başkanının yakınları dahil pek çok kişi bu dosyada yargılanıyor. Bu iş sadece İzmir ile sınırlı değil, Ankara’ya ve CHP Genel Merkezi’ne kadar uzanıyor.”

AK Partili Kaya, Özel’in bu açıklamalarına gösterdiği tepkinin, “gerçeklerin üzerini kapatma çabası” olduğunu belirtti.

“Zengezur’u Deyrizor’la karıştıran Özel beni de karıştırdı”

CHP liderine yönelik eleştirilerini sertleştiren Kaya, Özel’in geçmişte yaptığı açıklamalara gönderme yaptı:

“Zengezur Koridoru’nu Deyrizor ile karıştıran, ‘minareler mızrak, saldır asker’ gibi mısralarla edebiyatı perişan eden, Cemil Tugay’ın adaylığını ilan ederken başkasının elini kaldıran Sayın Özel, sanırım beni de karıştırdı.”

“CHP’de kavga rant ve koltuk için”

Kaya, CHP içinde yaşanan tartışmaların “ilke ve hizmet” değil, “rant ve koltuk paylaşımı” üzerinden yürüdüğünü savundu:

“CHP’de her yerde kavga var. Yaşanan kavgaların kaynağı fikirler ya da halka hizmet heyecanı değil, koltuk paylaşımı ve rant kavgasıdır. Düne kadar yere göğe sığdıramadıklarını bugün ihale, makam ve nüfuz için karalayan bir anlayış var.”

“Kendi vekillerini ikna etsin”

Kaya, Özel’in İzmir İl Kongresi öncesinde yönelttiği eleştirileri hedef şaşırtma çabası olarak nitelendirdi:

“Sayın Özel, diline hiç yakışmayan namertlik ve mertlik naraları atarak hedef şaşırtmaya çalışıyor. Şenol Aslanoğlu’nun adaylığı için beni değil, kendi eski ve mevcut milletvekillerini, ilçe başkanlarını ve delegelerini ikna etmelidir. Çünkü kendi partisinden bile bu karara açıkça itirazlar geldi.”

“Bu kararın sus payı olmadığını İzmir’e açıklasın”

AK Partili Kaya, açıklamasının sonunda CHP liderine çağrıda bulundu:

“Sayın Cemil Tugay’ın da ‘Burada yanlış var denildiğinde dikkate almak zorundayız, aksi halde ben de bugün cezaevinde olurdum’ dediği bir yolsuzluk davasından bahsediyoruz. Sayın Özel, bunun ‘sus payı’ olmadığını, bu işin Genel Merkez koridorlarına kadar uzanmadığını önce partisine, sonra kamuoyuna ve İzmir’e anlatmalıdır.”