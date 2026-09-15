Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, özel yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen gençlere destek olmak için sürdürdüğü Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursları’nda 2026 dönemi tamamlandı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 17 kursiyerden 11’i, Türkiye’nin köklü üniversitelerinin müzik, güzel sanatlar ve konservatuvar bölümlerine girmeyi başardı.

Zorlu sınav sürecini geride bırakan gençlerden 5’i ise girdikleri alanlarda birincilik ve ikincilik dereceleri elde etti.

154 aday arasından seçildiler

Lise sonrası eğitimini sanat alanında devam ettirmek isteyen gençlerin büyük ilgi gösterdiği programa bu yıl 154 aday başvurdu.

Bornova Macera Park Gençlik Yerleşkesi ve Alsancak Talatpaşa Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kabul sınavlarının ardından kursa katılmaya hak kazanan 17 öğrenci, Dr. Mustafa Bayık ve müzik öğretmeni Ozan Kara rehberliğinde sınava hazırlık sürecine dahil edildi.

Sınav müfreatına uygun teknik eğitim

Eğitim sürecinde devlet konservatuvarı, opera-şan, Türk halk oyunları, müzik öğretmenliği, müzik teknolojileri ve müzikoloji gibi bölümleri isteyen adaylar için özel bir çalışma programı yapıldı.

Öğrenciler aylar boyunca tek ses ve çift ses işitme, ritim kalıpları, melodi tekrarı ve şan teknikleri üzerine çalıştı.

Sınıflarda yapılan pratiklerle gençlerin müzikal işitme, ses kullanımı ve sanatsal ifade kabiliyetlerinin artırılması amaçlandı.

Sınav listelerinde derece başarısı

Aylar süren hazırlık döneminin ardından açıklanan sonuçlara göre 5 öğrenci listede üst sıralara adını yazdırdı.

Kaan Işık, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı’nda birincilik elde etti.

Aleyna Erkılıç aynı üniversitenin Ses Eğitimi Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı birincisi olurken, Yiğit Eroğlu ise aynı bölümü ikincilikle yerleşti.

Tuana Çisem Başaran Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü birincisi, Beyza Diyar Bolat da Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı birincisi oldu.

Farklı illerdeki üniversitelere yerleştiler

Sınavlarda başarılı olan diğer kursiyerlerden Elvin Zeynep Koyuncu ve Kerem Çinpolat Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’ne yerleşti.

Efe Himmet Özcan İzmir Demokrasi Üniversitesi Müzikoloji, Sara Soroush Kashani Yaşar Üniversitesi Keman bölümüne kabul edilmeye hak kazandı.

Şimal Eriş Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk Halk Müziği, İrem Kaptan ise Ege Üniversitesi Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi Bölümü’ne girme hakkı kazandı.

Üç yıllık başarı oranı yüzde 74'e ulaştı

Genç İzmir çatısı altında verilen eğitimlerde son üç yılda toplam 31 öğrenci derslere katıldı. 2024 yılında kursa giden 3 öğrencinin tamamı, 2025’te 11 öğrenciden 9’u, 2026’da ise 17 öğrenciden 11’i üniversiteli oldu.

Programın üç yıllık genel başarı oranı yüzde 74 oldu. Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ekonomik koşullara takılmadan yetenek sınavlarına hazırlanabilmesi adına sunduğu ücretsiz eğitim desteğini devam ettiriyor.