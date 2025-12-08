Son Mühür- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “diploma” iddiasına ilişkin yargı sürecinde üçüncü duruşma bugün Silivri’de görülecek. Davaya ilişkin iddianame ve siyasi açıklamalar, sürecin kamuoyu tarafından yakından izlenmesine neden oluyor.

Duruşma Silivri’de yapılıyor

Ekrem İmamoğlu, bugün saat 11.00’de Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi yerleşkesinde, hakkında açılan “diploma” davasının üçüncü duruşması kapsamında hakim karşısına çıkacak. 19 Mart’ta gözaltına alınan ve 23 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, toplamda 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

YÖK tanınırlığı ve yatay geçiş iddiası

İddianamede, İmamoğlu’nun öğrenim gördüğü KKTC’deki Girne Amerikan Üniversitesi’nin 1990 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir kurum olmadığı ifade edildi. Söz konusu dönemde KKTC’de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanındığı, buna karşın yatay geçiş kontenjanlarının mevzuata aykırı biçimde artırıldığı öne sürüldü.

‘Zincirleme resmi belgede sahtecilik’ suçlaması

Savcılık, İmamoğlu’nun resmi belgede sahtecilik suçunu zincirleme şekilde işlediğini iddia etti. Yatay geçiş işleminde kullanılan belgelerin şekil açısından uygun olduğu, ancak içerik bakımından gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

CHP’den Silivri çağrısı

Duruşma öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları Silivri’ye davet etti. Çelik, açıklamasında, diploma iptali ve açılan davalara karşı hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek dayanışma çağrısında bulundu.