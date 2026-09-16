Yatırımcıların radarına giren TOKİ Gaziantep arsa satışı, fiyatları 255 bin liradan başlayan taşınmazlarla mülk sahibi olmak isteyenlere cazip bir fırsat kapısı aralıyor. Konut, sanayi, ticaret ve kentsel çalışma imarlı parseller, hem kendi işini büyütmek isteyen girişimcilerin hem de birikimini değerlendirmeyi hedefleyen bireysel alıcıların yakın takibinde bulunuyor.

Geri sayım başladı. Peşin alımlarda sağlanan özel indirimler ve uzun vadeli taksit seçenekleri, bölgedeki arazi piyasasını şimdiden hareketlendiriyor.

TOKİ Gaziantep arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak?

TOKİ'nin Gaziantep'teki parselleri de içine alan açık artırma oturumları, 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası salonlarında eş zamanlı başlıyor.

Fiziki salonlara gidemeyen talipliler, tekliflerini internet üzerinden emlakmuzayede.com.tr portalına bağlanarak anlık biçimde iletiyor. Katılımcılar teminat tutarlarını bankaya yatırdıktan sonra fiziki salondaki açık artırma yarışına ekran başından ortak oluyor.

Satışa çıkan arsaların fiyatları ve ödeme şartları nasıl olacak?

Açık artırmaya katılan istekliler, taşınmaz bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyip kalan bakiyeyi 48 ay vade seçeneğiyle eşit taksitlere bölebiliyor.

Ödeme ve İhale Detayı Resmi Şartlar ve Bilgiler Başlangıç Fiyatı 255 Bin TL'den İtibaren Peşinat Oranı Yüzde 25 Peşin Vade Seçeneği 48 Ay Vade Peşin Ödeme İndirimi Yüzde 15 Liste İndirimi İhale Oturum Tarihi 29-30 Eylül 2026 Çevrim İçi Teklif Ekranı emlakmuzayede.com.tr

Vadeli sözleşmelerde yıllık artış tavanı yüzde 20 seviyesinde tutuluyor. Belirli parsellerde bedelin tamamını peşin kapatan alıcılara ise liste fiyatı üzerinden tam yüzde 15 indirim avantajı sağlanıyor. Ayrıca satış işlemlerinde alıcılar KDV yükümlülüğünden muaf tutuluyor.

Müzayedeye dahil olan diğer iller ve bölgeler hangileri?

İdare, Gaziantep ile birlikte 47 şehirdeki toplam 405 parseli eş zamanlı ihaleye çıkararak bölgesel üretimi ve yerel yatırımları canlandırmayı amaçlıyor. Adana, Mersin, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi komşu merkezlerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerdeki sanayi ve konut parselleri de teklif masasına geliyor.

Çekiç sesleri yükselecek. Satışa sunulan parsellerin detaylı imar durumları ile ihale şartnameleri toki.gov.tr sayfası üzerinden incelenirken, alıcılar merak ettikleri teknik ayrıntıları idarenin çağrı merkezinden öğrenebiliyor.