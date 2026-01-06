TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden İzmir temsilcisi Çoruhlu FK, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Turuncu-siyahlı ekip, son olarak Yalova FK forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin’i renklerine bağladı.

Tecrübeli yıldız İzmir yolunda

38 yaşındaki Yasin Öztekin’in transferiyle hücum hattını güçlendiren Çoruhlu FK, ligin ikinci yarısı öncesinde önemli bir hamle yaptı.

Kariyerinde Süper Lig ve alt liglerde birçok kulüpte forma giyen Öztekin’in, saha içindeki liderliği ve tecrübesiyle takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli yıldız futbolcu Yasin Öztekin ile anlaşmaya varmıştır.

Başkanımız Ahmet Çoruhlu ile gerçekleşen anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Orta sahaya genç takviye

İzmir Çoruhlu FK, Yasin Öztekin transferinin ardından kadrosuna bir ismi daha dahil etti. Turuncu-siyahlılar, 2007 doğumlu orta saha oyuncusu Salih Tokgöz ile de sözleşme imzaladığını duyurdu.

Genç futbolcunun, geleceğe yatırım kapsamında takıma kazandırıldığı ve gelişiminin yakından takip edileceği öğrenildi.

Hedef ikinci yarıya güçlü başlamak

Ara transfer döneminde yaptığı bu iki hamleyle kadrosunu hem tecrübe hem de genç dinamizmle güçlendiren İzmir Çoruhlu FK, ligin ikinci yarısına daha iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

Yönetim ve teknik heyet, yeni transferlerin takıma kısa sürede adapte olarak sahada fark yaratmasını bekliyor.