Son Mühür- Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı operasyonlar meyvesini verdi. 9 ilde yuvalanan 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik son iki haftadır devam eden titiz çalışmalar sonucunda suç şebekeleri ağır darbe aldı.

7 Milyar TL'lik dev hesap trafiği

Yapılan teknik ve mali incelemeler, suç örgütlerinin ekonomik boyutunu gözler önüne serdi. Şüphelilerin 2017-2025 yılları arasındaki banka hesap hareketleri incelendiğinde, tam 7 milyar 29 milyon TL tutarında devasa bir para trafiği tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıklara mahkeme kararıyla el konuldu. El konulan varlıklar arasında şunlar yer alıyor:

7 adet konut ve 5 adet arsa,

508 banka hesabı ve 6 kripto cüzdanı,

50 milyon TL nakit para.

Suç dosyaları kabarık: Tefecilikten uyuşturucuya

İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda her ilde farklı bir suç odağı hedef alındı. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre suç gruplarının faaliyet alanları şöyle dağılıyor:

Giresun: Sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık.

Tokat: İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve illegal para transferi aracılığı.

Adana ve Diyarbakır: Silah kaçakçılığı şebekeleri.

Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır: Organize uyuşturucu ticareti.

Ankara: Vatandaşları mağdur eden tefecilik faaliyetleri.

65 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan 89 şüpheliden adliyeye sevk edilenlerin işlemleri büyük oranda tamamlandı. Çıkarıldıkları mahkemelerce;

65 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 22 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer şüphelilerin adli işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya: "Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

Sosyal medya hesabı üzerinden operasyona dair detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz," ifadelerini kullanarak operasyonda emeği geçen jandarma personelini ve Cumhuriyet Savcılıklarını tebrik etti.