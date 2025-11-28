Son Mühür- Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından gece yarısı yapılan güncellemeyle benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş, motorine ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi.

İstanbul’da pompaya yansıyan fiyatlar itibarıyla benzin litre fiyatı 54,35 TL’den, motorin ise 55 TL’den satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz bölgesindeki işlenmiş petrol ürünlerinin ortalama fiyatları ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından belirleniyor. Bu hesaplamaların ardından dağıtım şirketlerinin uyguladığı fiyatlar, rekabet koşulları ve şehirler arasındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik gösterebiliyor.

EPGİS fiyat değişimlerini paylaşmıyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hakkında açılan dava süreci tamamlanana kadar akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikleri kamuoyu ile paylaşmayacağını duyurdu. Sendikanın bu kararı, fiyat değişimlerinin resmi olarak açıklanmamasına neden oluyor.