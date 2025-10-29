Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde alt katında eczane bulunan binanın, metro inşaatı nedeniyle düzenli olarak kontrol edildiği iddia edildi. Mahalle sakinleri, Balıkesir’deki deprem sonrası binada çatlaklar oluştuğuna dair söylentiler duyduklarını belirtti.

Çökme sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor

Sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, eczanenin de yer aldığı 6 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz altında oldukları değerlendirilen 5 kişiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Enkaz altında Bilir ailesi bulunuyor

Edinilen bilgilere göre enkaz altında kalanların yaklaşık iki yıldır binada yaşayan Levent Bilir, eşi Emine Bilir ile çocukları Nisa, Dilara ve Muhammed Emir olduğu öğrenildi.

Baba Levent Bilir’in kombi tamircisi olduğu belirtildi.

“Yan binamızın gürültüyle yıkıldığını gördük”

Olay anına tanıklık eden mahalle sakini Hasan Durbaba, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Sabah namazına kalktığımızda yan binamızın gürültüyle yıkıldığını gördük. Koşarak gittiğimizde bina tamamen yan yatmıştı. Bina 6 katlı, altında eczane var. Benim arkadaşım, karısı ve 3 çocuğuyla binadaydı. Şu an 2. ve 3. kat arasında 5 kişilik aile kurtarılmayı bekliyor.”

“Her 15 günde bir eğilme var mı diye kontrol ediyorlar”

Durbaba, binanın metro inşaatı nedeniyle sık sık incelendiğini belirterek,

“Binamızın altından metro geçiyor. Bundan dolayı iki sene önce binalarımıza işaret yapıştırdılar. Her 15 günde bir yatma, eğilme var mı diye kontrol ediyorlar. Hâlâ duvarlarda bu işaretler duruyor.” ifadelerini kullandı.

“Balıkesir depreminde hasar aldığı söyleniyor”

Olayla ilgili konuşan Durbaba, bölgedeki söylentilere de değindi:

“Balıkesir depreminde binanın hasar aldığı söyleniyor. Eczanenin sahibi, binayı yapan müteahhidi çağırmış. ‘Çatlak var’ diye söylenti olmuş. Onlardan net bir bilgim yok ama bu şekilde duyumlar aldık. Göçükte kalanlar benim samimi arkadaşım, daha dün görüşmüştük.”

Olayla ilgili inceleme sürüyor

Yetkililer, çökme nedeninin kesin olarak belirlenmesi için teknik incelemenin sürdüğünü bildirirken, kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki 5 kişiye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.