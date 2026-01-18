Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi Başkanı Ali Şaas, teknokratlardan oluşan yeni komitenin üyelerini duyurdu. Komitenin çalışmalarına Mısır’ın başkenti Kahirede başlayacağı belirtildi. Şaas, Mısır’daki "El-Kahire el-İhbariye" televizyonuna yaptığı açıklamada, akademik bir geçmişe sahip olduğunu ve komiteye liderlik ettiğini ifade etti.

Komite kadrosunda Gazze Şeridi’nin ekonomik, ticari ve sanayi alanlarından sorumlu olarak mühendis Aid Ebu Ramazan, tarımdan Abdülkerim Aşur, sağlık işlerinden doktor Aid Yagi, konutlardan mühendis Usame es-Sadavi, adaletten ise Adnan Ebu Verde sorumlu olacak. İçişleri ve güvenlik alanında görev alacak isim Sami Nesman olarak belirlendi.

Diğer görev dağılımı ise şöyle: Ali Berhum su ve belediye işleri, Beşir er-Rays maliye, Hena Terzi sosyal işler, Cebr ed-Daur eğitim, Ömer eş-Şimali iletişim. Şaas, komitenin Gazze’deki Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulduğunu vurguladı.

Refah sınır kapısı öncelikli hedef

Şaas, Gazze’de ateşkese katkıda bulunan Türkiye, Mısır ve Katara teşekkür ederek, komitenin Kahire’de ilk toplantılarını gerçekleştirdiğini ve Gazze halkına sunulabilecek hizmetleri planladıklarını açıkladı.

Gazze’nin yeniden imarı için Mısır tarafından hazırlanan plan doğrultusunda çalışacaklarını belirten Şaas, “Mısır’ın planı, yıkılan evlerin yerine geçici konutların sağlanmasıyla başlıyor. Mevcut çadırlar yeterli değil; bu nedenle Refah Sınır Kapısı’ndan konteyner evlerin gönderilmesi acil önceliğimiz” dedi.

Şaas, Refah Sınır Kapısı’nın hem insani yardımların ulaştırılması hem de halkın seyahati açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca Gazze’de iki yılı aşkın süredir eğitimden mahrum kalan çocuklar için kapsamlı bir eğitim programı hazırladıklarını söyledi.

ABD ve uluslararası destek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak’ta Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Bu aşama, geçici bir teknokratik yönetim olarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin kurulmasını, Gazze’nin silahsızlandırılmasını ve bölgenin yeniden inşasını kapsıyor.

Mısır’ın öncülüğündeki plan, Mart 2025’te Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kabul edilmişti. Plan, Filistinlilerin yerinden edilmesini öngörmeyen 5 yıllık bir program ve maliyeti yaklaşık 53 milyar dolar olarak açıklanıyor. Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Gazze’nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolar gerektiğini bildiriyor.