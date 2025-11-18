Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın Gazze'nin geleceğini şekillendirecek planında kritik bir aşama daha geçildi.

BM Güvenlik Konseyi, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve Filistin bölgesi için uluslararası bir istikrar gücü kurulmasını yetkilendirme planını destekleyen ABD tarafından hazırlanan bir karar tasarısını kabul etti.



20 maddelik plan...



İsrail ve Hamas, Trump'ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik planın ilk aşaması olan iki yıllık savaşta ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda geçen ay anlaşmaya varmıştı. Ancak BM kararı, geçiş yönetimi organını meşrulaştırmak ve Gazze'ye asker göndermeyi düşünen ülkelere güvence vermek açısından hayati önem taşıyor.



Gazze'de bir geçiş otoritesi...



Karar metninde, üye devletlerin, Gazze'nin yeniden inşasını ve ekonomik toparlanmasını denetleyecek bir geçiş otoritesi olarak öngörülen, Trump başkanlığındaki Barış Kurulu'na katılabilecekleri belirtiliyor. Ayrıca, silahların imhası ve askeri altyapının imhası da dahil olmak üzere Gazze'nin silahsızlandırılması sürecini sağlayacak uluslararası istikrar gücüne de yetki veriliyor.



Hamas'tan silah bırakmaya ret...



Hamas, yaptığı açıklamada silahsızlanmayacağını yineledi ve İsrail'e karşı mücadelesinin meşru bir direniş olduğunu, bu nedenle militan grubun kararla yetkilendirilen uluslararası güçle karşı karşıya gelme ihtimalinin bulunduğunu savundu.

Hamas, "Karar, Gazze Şeridi'ne uluslararası bir vesayet mekanizması dayatıyor; halkımız ve içindeki gruplar bunu reddediyor" mesajı verdi.



Roketlerin yerine zeytin dalı...



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Trump'ın 20 maddelik planını da ek olarak içeren kararın, "Filistinliler için olası bir kendi kaderini tayin yolunu çizdiğini, roketlerin yerini zeytin dallarının alacağı ve siyasi ufukta anlaşma şansının bulunduğu" söyledi.

Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip olan Rusya ve Çin, daha önce karara karşı çıkabileceğini belirtmiş ancak oylamada çekimser kalarak kararın geçmesini sağladı.

Çekimser kalan Rusya ve Çin'in BM büyükelçileri ise, kararın BM'ye Gazze'nin geleceği konusunda net bir rol vermediğini ileri sürdü.



Çin'den uyarı: Tasarı endişe kaynağı...



Gazze'yle ilgili kararı değerlendiren Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong,

''Gazze’ye ilişkin ABD’nin sunduğu karar tasarısı net değil ve bizim için ciddi bir endişe kaynağı.

Tasarı, savaş sonrası Gazze’nin yönetimine dair düzenlemeler içeriyor ancak bu düzenlemelerde Filistin tamamen görünmez kılınmış durumda.

Filistin’in egemenliği ve hakları kararda tam anlamıyla yansımıyor'' uyarısında bulundu.