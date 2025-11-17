Ekvador’un And Dağları bölgesinde bulunan Simiatug kentinde büyük bir trafik faciası yaşandı. Simiatug–Ambato hattında seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıktı ve yaklaşık 150 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

21 kişi hayatını kaybetti

Ekvadorlu yetkililer, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede 21 kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Çoğu ağır olmak üzere en az 40 yolcunun da yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulans ve helikopterlerle bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Arama–kurtarma ekipleri zorlu arazide çalıştı

Kaza bölgesinin dağlık yapısı nedeniyle ekiplerin olay yerine ulaşmasının güç olduğu bildirildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de arama–kurtarma çalışmalarına katıldı. Yetkililer, yolun keskin virajları ve yüksek eğimin kazayı daha da ölümcül hale getirdiğini ifade etti.

Kaza nedeni araştırılıyor

Ekvador Ulaştırma Bakanlığı, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelerde fren sistemi arızası veya aşırı hız ihtimalleri üzerinde duruluyor. Otobüs şirketinin kayıtları ve teknik bakım işlemlerinin de incelenmeye alındığı bildirildi.

